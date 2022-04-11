Также россиянам не выплатят гранты в рамках программы ЕС Erasmus+.
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Теперь Россия не сможет участвовать в выполнении публичных контрактов и использовании европейских средств.
Кроме того, ЕС ввел ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или подконтрольным РФ организациям по программам ЕС, "Евратом" и государств-членов ЕС.
Еврокомиссия приостанавливает участие российских органов или связанных с ними учреждений во всех грантовых соглашениях, а также все платежи в рамках программ Horizon 2020, Horizon Europe и т.д. По этим программам не будут заключаться новые контракты с представителями РФ.
В то же время Еврокомиссия объявила о мерах поддержки украинских студентов, молодежи, учителей и педагогов в эти сложные времена. Новые мероприятия обеспечат максимальную гибкость реализации проектов с участием украинских студентов и работников вузов.
Кстати, из-за войны России с Украиной Министерство образования окончательно прекратило действие всех соглашений с РФ по взаимному признанию дипломов об образовании и ученых званиях. О каких именно сделках идет речь – читайте по ссылке.
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