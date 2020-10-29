Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение от Евросоюза в Украине об опасности изменений в Минобразования, это может разрушить проведенные ранее реформы.

Ранее Минобразования представило решение об изменении структуры министерства, которое предусматривает ликвидацию всех директоратов, которые были образованы несколько лет назад в рамках реформы госслужбы и финансировались Евросоюзом. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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МОН тогда получило европейские гранты для проведения такой реформы. Они также предполагали, что занимать новосозданные должности будут на открытых конкурсах.

Однако новые предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках этой реформы, но и меняют условия предоставления Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Поэтому проект решения МОН был отклонен правительством как противоречащий международным обязательствам Украины.

В конце прошлой недели Евросоюз обратился с письмом к Сергею Шкарлету, в котором напомнили ему о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Так, финансирование выполненных на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 миллионов евро.

Поэтому ЕС считает, что важно сохранить 6 директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, которые были образованы в рамках финансируемой ЕС реформы.

"Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве... Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах вызовет нашу обеспокоенность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы стремимся продолжать", – говорится в письме.

К слову, Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки с 25 июня 2020 года по решению Кабмина и без поддержки Верховной Рады. Ого испытательный срок закончился 25 сентября, однако он до сих пор возглавляет МОН. Что о нем известно – читайте в нашем материале.