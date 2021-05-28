Финансовую помощь получат 5 городов, в частности Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Приморск и Гуляйполе. Географию со временем планируют расширить.
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Проекты в Запорожской области
К 30-летию Независимости Украины в регионе планируют открыть 30 новых социальных объектов, среди которых:
- школы;
- детские сады;
- приемные отделения больниц;
- стадионы;
- общежития для временно перемещенных лиц.
Расходы на строительные материалы, строительство и техническое обслуживание полностью покрывает Европейский инвестиционный банк, а остальное должны профинансировать местные власти.
В области проживают 14 тысяч семей вынужденных переселенцев. С начала конфликта на Донбассе мы помогаем развивать инфраструктуру на территориях, где они живут. Это и общежития, и детские сады. Надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в интересах людей,
– заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря.
В Мелитополе впервые за 44 года уже капитально отремонтировали инфекционную больницу, обновили детский сад для детей военных, Дворец культуры железнодорожников и детскую музыкальную школу.
В Приморске завершили строительство нового корпуса центральной районной больницы, а в Гуляйполе обновили еще один детский сад.
Четвертый год подряд реализуют проекты в Запорожье. Один из них – восстановление после пожара школы № 53 в Шевченковском районе. Ремонтные работы ведутся и в Малой гуманитарной академии, а также планируют реконструировать Городской дворец детского и юношеского творчества.
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Новая программа
В этом году запланирован старт новой "Программы восстановления Украины", финансовое соглашение о реализации которой подписали ЕИБ и правительство Украины.
Рады сотрудничеству с нашими европейскими партнерами и приветствуем тот факт, что скоро будет подписано новое соглашение. Надеемся, что уже скоро сможем начать отбор проектов для участия в программе,
– отметил Иван Лукеря.