Финансовую помощь получат 5 городов, в частности Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Приморск и Гуляйполе. Географию со временем планируют расширить.

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Проекты в Запорожской области

К 30-летию Независимости Украины в регионе планируют открыть 30 новых социальных объектов, среди которых:

школы;

детские сады;

приемные отделения больниц;

стадионы;

общежития для временно перемещенных лиц.

Расходы на строительные материалы, строительство и техническое обслуживание полностью покрывает Европейский инвестиционный банк, а остальное должны профинансировать местные власти.

В области проживают 14 тысяч семей вынужденных переселенцев. С начала конфликта на Донбассе мы помогаем развивать инфраструктуру на территориях, где они живут. Это и общежития, и детские сады. Надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в интересах людей,

– заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря.

В Мелитополе впервые за 44 года уже капитально отремонтировали инфекционную больницу, обновили детский сад для детей военных, Дворец культуры железнодорожников и детскую музыкальную школу.

В Приморске завершили строительство нового корпуса центральной районной больницы, а в Гуляйполе обновили еще один детский сад.

Четвертый год подряд реализуют проекты в Запорожье. Один из них – восстановление после пожара школы № 53 в Шевченковском районе. Ремонтные работы ведутся и в Малой гуманитарной академии, а также планируют реконструировать Городской дворец детского и юношеского творчества.

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Новая программа

В этом году запланирован старт новой "Программы восстановления Украины", финансовое соглашение о реализации которой подписали ЕИБ и правительство Украины.

Рады сотрудничеству с нашими европейскими партнерами и приветствуем тот факт, что скоро будет подписано новое соглашение. Надеемся, что уже скоро сможем начать отбор проектов для участия в программе,

– отметил Иван Лукеря.