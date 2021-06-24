Все 34 выпускника – 24 девушки и 10 юношей – получили диплом международного бакалавриата. Треть из них уже пригласили на учебу в известные университеты Испании, Нидерландов, Венгрии, Италии, Бельгии, Эстонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, США и Канады.

Читайте также Украинские школьники могут получить международный диплом

Энтузиазм и новые возможности

К выпускникам из 6 стран Восточного партнерства, их родителей и преподавателей присоединились министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, директор департамента Восточного соседства Европейской комиссии Лоуренс Мередит, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Грете Фаремо и другие высокопоставленные лица. Они поздравили выпускников с успешным окончанием школы несмотря на трудности связанные с пандемией.

Этот год служил уроком устойчивости и решимости. Вы "ушли в онлайн" и получили опыт по преодолению трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться. Вы проявили целеустремленность и энтузиазм. Новая школа помогла вам вырасти лично и стать независимыми,

– сказал на церемонии вручения дипломов Лоуренс Мередит.

7 выпускников – родом из Киева, Львова и Харькова. Часть из них уже вступила в университеты Европы и США, где им полностью или частично оплатят учебу в области гуманитарных наук, психологии, политических наук и международных отношений, а также инженерии.

Эта программа помогла мне значительно улучшить английский язык и коммуникативные навыки. Я научилась выполнять несколько задач одновременно, а также подружилась со сверстниками из других стран Восточного партнерства. В будущем я надеюсь стать специалистом в сфере экономики и устойчивого развития, чтобы помочь крупным компаниям стать экологичнее,

– сказала Ева Степанова.

Ева – из Харькова и получила полную стипендию в Нью-Йоркском университете Абу-Даби. Ее основной специализацией будет экономика, а дополнительной – экология.

В среднюю школу – по международным дипломом

О программе