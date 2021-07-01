Тесты ЕВЭ по иностранным языкам: обнародовали правильные ответы на вступительный экзамен
Источник:УЦОКО
Поступающие на магистратуру 30 июня сдали единый вступительный экзамен по иностранным языкам. Теперь известны правильные ответы на задания тестов ЕВЭ, поэтому участники могут определить собственный балл по заданиям теста.
Почти 100 тысяч украинских абитуриентов сдали тесты ЕВЭ по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. А уже 2 июля их ждет ЕПВЭ – Единый профессиональный вступительный экзамен.
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В то же время 83 участника не допустили в пункты тестирования ЕВЭ, из них 3 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.
Отметим, что максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник тестирования по иностранным языкам, правильно выполнив все задания, 42 балла.
Каждое задание тестов оценивается в 0 или 1 балл:
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1 балл – за правильный ответ;
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0 баллов – если указан неправильный ответ, указано больше одного ответа или ответ на задание не предоставлен.
Для поступления на обучение на магистратуре необходимо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. ЕВЭ – это тестирование по иностранному языку, похожее на ВНО.
Правильные ответы на тесты ЕВЭ по иностранным языкам
Ответы на ЕВЭ по английскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по английскому языку (первая смена)
Ответы на ЕВЭ по немецкому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по немецкому языку
Ответы на ЕВЭ по испанскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по испанскому языку
Ответы на ЕВЭ по французскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по французскому языку
Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единый вступительный экзамен (ЕВЭ) – это испытания для поступления на обучение в магистратуру на основе полученной степени высшего образования (степени бакалавра).
ЕПВИ и ЕВЭ проходят с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания.
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Добавим, что официальные результаты единого вступительного экзамена по иностранным языкам появятся не позднее 13 июля.
Что делать поступающим, которые не приняли участие в сессии ЕВЭ
Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ по определенным причинам, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 3 дней подать заявление и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии.
Участие в дополнительной сессии могут принять следующие абитуриенты:
- те, кто принимал участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ, но в отношении них допущены нарушения процедуры проведения вступительных испытаний, которые повлияли на объективность установления его результатов;
- принимали участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ, но не смогли завершить выполнение заданий из-за резкого ухудшения состояния здоровья или возникновения иных обстоятельств в пункте тестирования;
- не смогли принять участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ по причинам, которые не зависели от их действий и воли и на которые они не могли повлиять.