Тесты ЕВЭ по иностранным языкам: обнародовали правильные ответы на вступительный экзамен

Поступающие на магистратуру 30 июня сдали единый вступительный экзамен по иностранным языкам. Теперь известны правильные ответы на задания тестов ЕВЭ, поэтому участники могут определить собственный балл по заданиям теста.

Почти 100 тысяч украинских абитуриентов сдали тесты ЕВЭ по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. А уже 2 июля их ждет ЕПВЭ – Единый профессиональный вступительный экзамен.

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В то же время 83 участника не допустили в пункты тестирования ЕВЭ, из них 3 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

Отметим, что максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник тестирования по иностранным языкам, правильно выполнив все задания, 42 балла.

Каждое задание тестов оценивается в 0 или 1 балл:

1 балл – за правильный ответ;

0 баллов – если указан неправильный ответ, указано больше одного ответа или ответ на задание не предоставлен.

Для поступления на обучение на магистратуре необходимо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. ЕВЭ – это тестирование по иностранному языку, похожее на ВНО.

Правильные ответы на тесты ЕВЭ по иностранным языкам

Ответы на ЕВЭ по английскому языку