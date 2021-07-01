Почти 100 тысяч украинских абитуриентов сдали тесты ЕВЭ по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. А уже 2 июля их ждет ЕПВЭ – Единый профессиональный вступительный экзамен.

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В то же время 83 участника не допустили в пункты тестирования ЕВЭ, из них 3 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.

Отметим, что максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник тестирования по иностранным языкам, правильно выполнив все задания, 42 балла.

Каждое задание тестов оценивается в 0 или 1 балл:

1 балл – за правильный ответ;

0 баллов – если указан неправильный ответ, указано больше одного ответа или ответ на задание не предоставлен.

Для поступления на обучение на магистратуре необходимо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. ЕВЭ – это тестирование по иностранному языку, похожее на ВНО.

Правильные ответы на тесты ЕВЭ по иностранным языкам

Ответы на ЕВЭ по английскому языку