Почти 100 тысяч украинских абитуриентов сдали тесты ЕВЭ по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам. А уже 2 июля их ждет ЕПВЭ – Единый профессиональный вступительный экзамен.
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В то же время 83 участника не допустили в пункты тестирования ЕВЭ, из них 3 – из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний.
Отметим, что максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник тестирования по иностранным языкам, правильно выполнив все задания, 42 балла.
Каждое задание тестов оценивается в 0 или 1 балл:
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1 балл – за правильный ответ;
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0 баллов – если указан неправильный ответ, указано больше одного ответа или ответ на задание не предоставлен.
Для поступления на обучение на магистратуре необходимо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. ЕВЭ – это тестирование по иностранному языку, похожее на ВНО.
Правильные ответы на тесты ЕВЭ по иностранным языкам
Ответы на ЕВЭ по английскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по английскому языку (первая смена)
Ответы к тесту ЕВЭ по английскому языку (вторая смена)
Ответы на ЕВЭ по немецкому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по немецкому языку
Ответы на ЕВЭ по испанскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по испанскому языку
Ответы на ЕВЭ по французскому языку
Ответы к тесту ЕВЭ по французскому языку
Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единый вступительный экзамен (ЕВЭ) – это испытания для поступления на обучение в магистратуру на основе полученной степени высшего образования (степени бакалавра).
ЕПВИ и ЕВЭ проходят с использованием организационно-технологических процессов осуществления внешнего независимого оценивания.
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Добавим, что официальные результаты единого вступительного экзамена по иностранным языкам появятся не позднее 13 июля.
Что делать поступающим, которые не приняли участие в сессии ЕВЭ
Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ по определенным причинам, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 3 дней подать заявление и документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии.
Участие в дополнительной сессии могут принять следующие абитуриенты:
- те, кто принимал участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ, но в отношении них допущены нарушения процедуры проведения вступительных испытаний, которые повлияли на объективность установления его результатов;
- принимали участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ, но не смогли завершить выполнение заданий из-за резкого ухудшения состояния здоровья или возникновения иных обстоятельств в пункте тестирования;
- не смогли принять участие в основной сессии ЕПВИ/ЕВЭ по причинам, которые не зависели от их действий и воли и на которые они не могли повлиять.