Вместо разваренной каши вкусный кускус: Евгений Клопотенко презентовал новое школьное меню

С сентября украинские школьники начнут питаться по обновленному заказному меню. Блюда будут состоять не только из традиционных украинских, но и из разных популярных блюд кухонь мира.

Новое меню состоит из 160 блюд и дополнительных безглютеновых позиций. Оно рассчитано на один месяц, то есть блюда за этот период не должны повторяться.

К теме Украинские food-блогеры, которые вдохновляют готовить: от пани Стефы до Клопотенко

"Будем готовить кускус с овощами, рыбную котлету, к которой все плохо относятся, но мы сделаем ее вкусной, сделаем минестроне, плов, салат из овощей, очень интересные специи, а на десерт у нас украинский рулет вертута с яблоками", – рассказал автор меню Евгений Клопотенко.

Будут готовить блюда за 45 минут

Под руководством идеолога полезного питания для учеников Евгения Клопотенко, повара должны приготовить блюда за 45 минут. Одной из главных задач обновленного меню является то, чтобы школьники променяли фастфуды, которые расположены рядом возле школы, на столовую.

Мы приходили после большого перерыва и смотрели, какие тарелки дети относили на мойку. И когда мы увидели, что они почти все полные, мы поняли, что это не вкусно,

– отметила сопредседатель ОО Родители SOS Елена Парфьонова.

Повара должны придерживаться гигиенических требований и норм

Школьным поварам не обязательно придерживаться этого меню полностью. Они могут предложить собственное. Но его нужно утвердить. Главное – придерживаться новых гигиенических требований и норм. Более того, запрещенные ранее компоненты теперь приветствуются.

"Появятся семена, специи, уберутся сосиски, уберется большое количество жира, большое количество соли", – добавил шеф-повар Клопотенко.

Интересно Полезный завтрак: рецепт овсяной запеканки с яблоками

52% школ в селах не имеют оборудования для приготовления

Впрочем приучить школьников к полезной пище – не единственный вызов. 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и устройств, чтобы дети могли нормально питаться. Устаревшая техника и планирование пищеблоков не позволяют готовить быстро и полезно. А этого требуют международные нормы риска опасных продуктов питания НАССР, на которые уже перешли в школах.

Температурные режимы – это один из важных критериев ХАССП, когда мы готовим не по временным рамкам, а 30 минут или 60 минут. Однако новая техника нам очень помогает в этом,

– сообщил основатель Национальной ассоциации общественного питания Орест Степаняк.

В Украине хотят попробовать немецкую модель питания. Это создание опорных кухонь, где готовят еду для нескольких учебных заведений, а потом развозят в них. А уже на месте в школьной столовой ее разогревает оператор. Это позволяет экономить и соблюдать нормы.