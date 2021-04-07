Кабмин утвердил новые нормативы питания для школьников. В их основу легли предложения известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Как пояснил эксперт, старые нормы мешали изменить школьное питание. Поэтому сначала он искал выходы и разрабатывал новые блюда для школ, "подстраиваясь под советские правила игры".

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"Сюр, но надо было делать хоть что-то, чтобы раскатать то болото. И вот правительство приняло новые нормы. Разрешили специи. Это не о красном перце, а о куркуме и ароматных травах", – отметил он.

Теперь их можно добавлять в еду. Для меня это очень важная история, за которую я "топил" в течение многих лет. Потому что дети не заслуживают серую и пресную пищу,

– подчеркнул Клопотенко.

И добавил, что это было первым, на чем он говорил в рабочей группе по реформе школьного питания. Туда его с командой Cult Food пригласила Елена Зеленская.

Что изменится в школьном меню:

Уменьшат количество соли и сахара. Это, по словам Клопотенка, научит украинцев чувствовать естественный вкус продуктов.

Увеличат количество фруктов и мяса.

Уменьшат количество хлеба.

Дальнейшие планы Клопотенко и Cult Food

В дальнейшем команда Клопотенко в рамках рабочей группы разработает 4-недельные меню для школ. Делать это будут на основе новых норм, разработанных в Минздраве.

"Это готовые комбинации блюд на каждый день, которые потом сможет использовать каждая школа и вписываться в требования к сахару, соли и калорийности", – пояснил он.

Важно понимать. Эти нормы не изменят мир. Не будет такого, что после их утверждения произойдет сказка. После этих норм будет еще много работы и урегулирования,

– отметил Клопотенко.

По его словам, системе нужно примерно 5 лет, чтобы стать сбалансированной и дойти до идеальной формы. Однако теперь это будет легче, ведь нет советского противодействия на законодательном уровне.

"Со временем пища в школах будет столь достойной, что дети не будут запихиваться булками и непонятными пиццами, бутербродами или конфетами", – подытожил эксперт.