На сайте института Евгения Баженова уже отметили исполняющим обязанности директора. Однако приказа о назначении пока нет в доступе, сообщает сайт Новой украинской школы.

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Перед Баженковим Институт модернизации содержания образования возглавлял Константин Трушковский.

Баженков (крайний справа) и Дмитрий Табачник / Фото spartak.org.ua

Что известно об Институте модернизации содержания образования?

Это учреждение, подведомственное Министерству образования, в частности занимается разработкой и проведением конкурсов учебников для школ. Его образовали в 2014 году.

В 2018 году институт провалил сроки печати учебников для первоклашек Новой украинской школы. После этого тогдашняя руководительница МОН Лилия Гриневич начала реформу учреждения.

В июле 2019-го был создан Украинский институт развития образования, который должен постепенно взять на себя функции ІМЗО – в частности речь идет о разработке школьных учебников.