Нужно получить знания и максимально уберечь детей от последствий войны. Об этом в эфире 24 канала сказала член комитета по вопросам образования Верховной Рады, нардеп Наталья Пеппа.

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ВНО надо упростить

Она пояснила, что внешнее независимое оценивание можно проводить. Однако его надо упрощать, например, оставив 2 предмета:

основной – украинский язык и литературу;

второй – на выбор (математика, история Украины или иностранная без аудирования).

Есть вариант, что ВНО и вступительный год начнется позже, чтобы мы начали говорить о ВНО после 3 – 5 месяцев после победы,

– заметила Пипа.

Также, возможно, учебный год начнется не 1 сентября, а 1 декабря.

Напомним! С 14 марта в школах большей части областей Украины возобновляют обучение. Каждое заведение имеет возможность выбрать форму учебного процесса – очную, смешанную или дистанционную – в соответствии с безопасностью в регионе.

Европа "охотится" за выпускниками из Украины

По словам нардепа, европейские университеты "охотятся" за украинскими выпускниками, чтобы они остались в Европе, поэтому дают возможность вступить только по оценкам свидетельства об образовании.

"В этом году (2022 – 24 канал) вероятность оттока будет больше. Поэтому мы ищем путь, как сбалансировать, упростить, в то же время не потерять хороший механизм, институт вступления", – добавила она.

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