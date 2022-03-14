Нужно получить знания и максимально уберечь детей от последствий войны. Об этом в эфире 24 канала сказала член комитета по вопросам образования Верховной Рады, нардеп Наталья Пеппа.
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ВНО надо упростить
Она пояснила, что внешнее независимое оценивание можно проводить. Однако его надо упрощать, например, оставив 2 предмета:
- основной – украинский язык и литературу;
- второй – на выбор (математика, история Украины или иностранная без аудирования).
Есть вариант, что ВНО и вступительный год начнется позже, чтобы мы начали говорить о ВНО после 3 – 5 месяцев после победы,
– заметила Пипа.
Также, возможно, учебный год начнется не 1 сентября, а 1 декабря.
Европа "охотится" за выпускниками из Украины
По словам нардепа, европейские университеты "охотятся" за украинскими выпускниками, чтобы они остались в Европе, поэтому дают возможность вступить только по оценкам свидетельства об образовании.
"В этом году (2022 – 24 канал) вероятность оттока будет больше. Поэтому мы ищем путь, как сбалансировать, упростить, в то же время не потерять хороший механизм, институт вступления", – добавила она.
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