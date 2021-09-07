Эксперты рассказали юридические аспекты потенциально возможной ситуации. Прежде всего, следует помнить, что учителя не могут нарушать права учеников на получение образования.

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Может ли учитель выгнать ребенка с урока

По словам юристов, учитель не может этого делать. Ведь согласно статье "Право на образование", каждый имеет право на качественное и доступное образование.

Право на образование включает право получать образование на протяжении всей жизни, право на доступность образования, право на бесплатное образование в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины,

– говорят юристы.

Кроме того, в статье "Запрещение дискриминации в сфере общего среднего образования" говорится о том, что ученики не должны испытывать никаких форм дискриминации, в том числе иметь какие-либо ограничения в образовательном процессе.



Ребенка не имеют права выгнать с урока / Фото "Родители SOS"

Таким образом, любые ограничения относительно участия ученика в обучении являются недопустимыми.

Что делать родителям, если учитель выгнал ребенка из класса

Эксперты советуют сразу сообщить о случае директору школы. После этого следует инициировать рассмотрение вопроса о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности.

А если ребенка вообще не пустили на урок? В таком случае родители могут обратиться с жалобой к директору школы и/или органам управления образованием, которым подчиняется учебное заведение.

В случае подтверждения нарушения права на образование на виновных лиц учреждения могут быть наложены дисциплинарные взыскания – от выговора до увольнения.



Ребенка могут не допустить к уроку / Фото "Родители SOS"

Могут ли родители присутствовать на уроке ребенка

Статьи № 25 "Права, обязанности и ответственность родителей учеников" отмечает, что родители учащихся имеют право присутствовать на учебных занятиях своих детей по предварительному согласованию с руководителем учреждения.

Таким образом, нормой закона предусмотрено право родителей присутствовать на уроках своего ребенка. Для этого они должны обратиться к директору школы с письменным заявлением о желании присутствовать на уроках ребенка, отмечая дату и название такого занятия.

Важно! По закону нельзя запрещать родителям посещать учебное заведение, где учатся их дети, а также присутствовать на уроках своих детей.

К слову, 6 сентября в полтавской школе №11 19-летняя девушка зашла в помещение и из арбалета ранила двух учителей. Одной из учительниц стрела насквозь пробила руку, а другой – попала в спину. Впоследствии в социальных сетях обнародовали фото злоумышленницы. Посмотреть их можно по этой ссылке.