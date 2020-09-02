Правительство перечислило 8,5 миллиарда гривен на счета местных бюджетов. Премьер-министр подчеркнул, что эти деньги можно использовать на закупку масок для учителей и антисептиков для школ.

Об этом Деним Шмигаль сказал во время заседания правительства, передает 24 канал.

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По его словам, по состоянию на 2 сентября на остатках органов местного самоуправления есть 8,5 миллиарда гривен, которые должны быть направлены на закупку средств индивидуальной защиты для учителей и образовательного персонала, а также на закупку антисептиков и всего необходимого, в чем нуждаются учебные заведения.

Шмигаль добавил, что для родителей, которые хотят учить детей дома, правительство готово предоставлять возможности дистанционного обучения, в том числе и через телеуроки, домашнее обучение или экстернатуру.

"Все эти механизмы существуют, родители пишут заявления на руководителя школы и могут выбирать для детей любую форму обучения", – подчеркнул Шмыгаль.

Добавим, что ранее в МОН заявляли, что обеспечить школы масками и антисептиками должны учредители – городские или районные советы.