Подтверждение коронавируса у учителя заставляет его чувствовать большую ответственность, ведь из-за него на карантин может пойти еще несколько классов. Да, в Украине с начала нового учебного года уже около 18 тысяч учеников и учителей заболели COVID-19.

Как поддержать больного коллегу-учителя на карантине — рассказала психотерапевт Марина Вострова изданию "Освитория".

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Как учителя могут поддержать коллегу, который заболел коронавирусом

По словам эксперта, чтобы поддержать кого-то, человек должен сначала знать, какими методами это можно сделать. Для этого психотерапевт предлагает простые и действенные упражнения:

Глубокое дыхание с лобно-затылочным охватом

Это прекрасно помогает в стрессовых ситуациях, когда нужно успокоиться и снять тревогу. Как это сделать? Положите одну ладонь на лоб, другую — на затылок, сфокусируйтесь на дыхании и сделайте глубокие и ровные вдохи и выдохи.

Поза Кука

Это тоже хорошо снимает напряжение и восстанавливает психоэмоциональное равновесие. Как это сделать? Сядьте на стул, вытяните руки перед собой, перекрестите ладони и соедините их в замок, а затем положите руки на груди. Также скрестите ноги и сфокусируйтесь на дыхании.

В кризисных ситуациях важно экономить свои силы. Поэтому эксперт советует учителям заранее продумать и спланировать, как работать на дистанционном обучении. К примеру, можно лекцию записать на видео, а не повторять ее несколько раз разным классам и тому подобное. Так, каждый учитель будет знать, по какому сценарию действовать в определенной ситуации. И осознание того, что они знают, что делать, снижает стресс.



Обсудите заранее возможность онлайн-обучения / Фото valleycenterwp

Если учитель чувствует вину за то, что заболел?

Учителя в большинстве — очень ответственные перфекционисты. Поэтому они чаще склонны иметь чувство вины. То есть учительница может корить себя за то, что она заболела, и теперь из-за нее коллеги и дети ушли на карантин.

Марина Вострова уверяет, что здесь может помочь самоемпатия. Педагог должен понимать, что он пришел на работу, потому что ему важно развитие и обучение детей. "Когда учительница понимает, что она не просто так ушла на работу, а делала то, что было важно для нее, тогда она сделает шаг к прощению себя", — добавила она.

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Во времена пандемии учителям очень нужна психологическая поддержка, ведь они вместе с врачами сегодня являются наиболее уязвимой частью населения.

Как учителю предотвратить эмоциональное выгорание

Если после самоизоляции учитель в классе слышит: "Это мы за вас сидели дома две недели", то не стоит пропускать такие фразы мимо ушей. Такие разговоры следует сразу останавливать — спокойно напомнить детям, что это могло случиться с каждым из нас, и мы не знаем, кто будет следующим.

Также важно, чтобы дети озвучили, чем было полезно для них время дома: кто освоил новую технологию, кто научился готовить вкусное блюдо, а кто-то просто выспался. Учитель также обязательно должен поделиться своим опытом.