Сколько школ учится дистанционно

По состоянию на 15 ноября учатся в онлайн-режиме 5,4 тыс. школ, а это почти 40% от общего количества. Лидеры онлайн-обучения: Львовщина – 636 школ и Одесчина – 621 школ.

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Кроме того, на каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше всего таких школ на Николаевщине – 59.

Сколько вакцинировано учителей

Министр образования Сергей Шкарлет обнародовал обновленные данные статистики вакцинации учителей. По данным МОН, по крайней мере, одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ.

В то же время полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тысяч работников школ, что составляет более 81% их общего количества.

Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют:

Харьковская область – 90,9%;

Черкасская область – 90,3%;

Донецкая область – 89,9%;

Днепропетровская область – 88,3%.

Где вакцинировано меньше учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются:

Ровненская область – 8%,

Тернопольская область – 7,1%,

Закарпатская область – 7%.

В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в красной зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к руководству учебных заведений,

– подчеркнул Шкарлетт.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

По оперативной информации, полный цикл вакцинации от COVID-19 получили более 528 тысяч работников общеобразовательных учреждений, или более 81% их общего количества.

По крайней мере, одной дозой вакцины привито 95,4% работников школ. Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют: Харьковская – 90,9%; Черкасская – 90,3%; Донецкая – 89,9%; Днепропетровская – 88,3% области.

Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются: Ровненская область – 8%, Тернопольская – 7,1% и Закарпатская – 7%.

Также информирую о количестве школ, которые сегодня осуществляют обучение учеников дистанционно. Таких насчитывается 5,4 тысяч, или почти 40% от общего количества. Лидеры онлайн-обучения: Львовщина – 636 школ и Одесщина – 621. На каникулах сейчас находятся 84 учебных заведения, больше всего таких школ на Николаевщине – 59.

В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в красной зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к руководству учебных заведений.