Если начнется полномасштабное вторжение РФ: что делать школам, ученикам и родителям

Тревожные новости и прогнозы о возможном полномасштабном вторжении России в Украину появляются уже не первый месяц, но в последние несколько дней это особенно пугает. Родители дошкольников и школьников начали получать от учебных заведений различные указания по подготовке к чрезвычайной ситуации.

Однако каждой семье, школе и саду нужно иметь свой план действий, и уже тренироваться его выполнять. Ниже читайте инструкцию для проверки учебного заведения на случай ЧС.

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От батареек до сухпайков: что просят принести в школы

В соцсетях родители рассказывают о подготовке садиков и школ к возможной военной агрессии. Но такая подготовка очень разнится. Например, детская писательница и блогер Татуся Бо привела примеры того, что просят родителей в киевских школах:

принести из дома подписанное именем ребенка одеяло;

закупить свечи;

купить по 10 батареек АА на каждого ученика;

принести по два 5-литровых бутіля воды на каждого ученика.

А в одной частной школе попросили родителей закупить и одеяла, и воду, и сухпайки. Другие же пишут, что в заведениях их детей таких списков покупок не давали.

Еще в одном садике сбросили информацию, где ближайшее укрытие и медицинская часть, а еще попросили сделать бейджи с полной информацией о ребенке.

Где искать своих детей в случае опасности – родители должны спросить в детсаду и школе. Ведь не в каждом заведении есть укрытие или подвал.

Завуч столичной школы Любомир Федоров рассказал, что из районов пришло указание попросить родителей собрать "тревожные рюкзаки" детям, где бы были:

вода питьевая;

простая еда на четыре часа;

галеты,

индивидуальная аптечка;

фонарик с запасными батарейками;

небольшое одеяло.

А бежать с этими рюкзачками придется до ближайшей станции метро, поскольку подвала у здания нет.

План действий в случае чрезвычайной ситуации

В одном из столичных садиков директор пригласила инструктора по физической безопасности для помощи. Он сообщил, что в случае чрезвычайной ситуации детей должны отвести на первый этаж, где прочные стены. Затем подальше от окон уложить малышей на пол.

Интересно, что детей этому можно учить в форме игры хотя бы каждые 10 дней – чтобы потом они были готовы в случае опасности.

Инструктор также советует каждой семье иметь свой план действий. Например, школа расположена на правом берегу Киева, а люди живут на левом.

Мосты будут стоять. Не дай бог, мосты будут разрушены. Поэтому я рекомендовал бы найти родственников или друзей, которые ближе всего находятся от школы. И чтобы ребенок ждал там,

– советует инструктор Алексей Павлийчук.

И родители должны пройти с ребенком по этому маршруту. Кроме того, стоит распечатать Google-карту и нарисовать на ней маршрут, чтобы ребенок мог найти дорогу. Но, конечно, такой вариант подходит для старших детей.

С членами семьи надо договориться заранее – где вы встречаетесь в случае чего. Поскольку может не быть связи, электричества, сядет телефон и тому подобное.

Инструктор отмечает, что сейчас речь не идет о панике, а только – о подготовке и логике. Потому что если у вас есть хоть какой-то план – вы быстрее сориентируетесь в любой нестандартной ситуации.

Что делать ребенку в случае ЧС, если он в школе

Учитель "Защиты Отечества" из школы прифронтового Мариуполя Геннадий Иванченко подготовил инструкцию для школьников на случай боевых действий и артиллерийских обстрелов, передает "Освитория".

Если ученик находится в школе:

Помните, что в школе за жизнь и безопасность ребенка отвечают учителя и администрация. Поэтому, стоит выполнять их указания.

Детям нельзя пытаться самостоятельно и без разрешения учителя покинуть здание школы, чтобы добраться до дома. Это может быть опасно.

Если ребенок имеет возможность – пусть позвонит своим родным, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Если в районе школы начался артиллерийский обстрел, то надо переждать его в безопасном месте под присмотром учителей.

Эксперт добавил, что боевые действия почти никогда не начинаются неожиданно. Постоянно работает военная разведка, существуют линии обороны, есть отработанный план контрмер. При обстоятельствах реального вторжения школы вероятнее всего вовремя закроют.

Что говорят в МОН

Глава МОН заявил, что следует сохранять спокойствие и трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами. Учебные заведения Украины продолжают работать в привычном режиме, образовательный процесс продолжается без изменений и никаких решений по его приостановке в связи с ситуацией в стране нет. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем телеграмм-канале.

Шкарлет обратился к педагогам, родителям и соискателям образования с просьбой доверять информации только из официальных источников, в частности, каналам коммуникации Генштаба ВСУ, Минобороны, Правительства и Офиса Президента Украины.

Сирены в городах

Одно из средств системы оповещения об опасности – сирены. Сейчас их проверяют во всех населенных пунктах. В Киеве отказались показывать систему оповещения, мол, это стратегический объект. В "Укртелекоме" заверили, что состояние системы проверяют ежедневно.

Это сирены еще 50 – 60-х годов. Они состоят из электродвигателя и воздушного маховика. И за счет давления воздуха он придает специфический сигнал,

– говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

По его словам, последний раз систему включали в 1990-х годах. Из столичного бюджета на модернизацию системы оповещения уже выделили 11 миллионов гривен. В КГГА начать ее обещают весной, завершить переход хотят через несколько лет.

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К слову, в инфопространстве появляется все больше и больше тревожных новостей об эвакуации, возможные провокации и тому подобное, но в любом случае нужно сохранять спокойствие. Читайте о том, как не поддаться панике и побороть свою тревогу – в материале 24 канала.