Бывшая министр образования и науки Анна Новосад предположила, что школы уйдут на длительный карантин. Соответственно из-за этого ученики могут потерять свои учебные достижения.

Ведь в Украине пандемия коронавируса набирает обороты – только за прошлую неделю количество инфицированных достигло более 8 и 9 тысяч больных в сутки. Об этом Новосад сказала в интервью изданию НВ.

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Добавим, что сейчас в Украине могут усилить карантин, поэтому родителей и учителей больше всего волнует, коснутся ли усиленные меры школьной системы.

Анна Новосад считает, что школы могут уйти на длительный карантин: "Мы можем предположить, что количество больных в Украине больше официальных данных, поэтому локдауна нам не избежать".

Экс-министр также заверила, что учеников начальных классов обучать онлайн сложнее, чем школьников старших классов. Так, Новосад отметила, что если бы она была в Министерстве, то вместе со своей командой проработала, как компенсировать пробелы в знаниях.

По словам Новосад, некоторые исследования американцев показывают, что дети в течение этого карантина могут потерять до 1 года их учебных достижений, если карантин будет продолжаться.

Экс-министр добавляет, что последствия в долгосрочной перспективе могут быть негативными. Поэтому нужно думать наперед, а не решать проблемы со дня на день.

К слову, Министерство здравоохранения планирует установить дополнительные ограничения в красных зонах. Однако садики закрывать на карантин не будут. "Мы предлагаем также разрешить работать в регионах красной зоны и школам для учащихся начальных классов. Зато учеников с 5 по 11 классы стоит отправить на дистанционное обучение", – добавили в Минздраве.