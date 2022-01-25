Еще три города переводят учеников на дистанционное обучение

Во многих городах Украины ухудшилась ситуация с COVID-19, и особенно начали болеть дети. Поэтому школы решили переходить на дистанционное обучение.

С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины уже перешли на дистанционное обучение. Теперь к ним присоединились еще несколько городов.

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Чернигов

Городская комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам со среды, 26 января, переходить на дистанционное обучение, учитывая ситуацию в каждом заведении. Но, по данным издания Newch.tv это не будет касаться учащихся начальных классов, они продолжат очное обучение.

Из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ среди детей в Чернигове некоторые учебные заведения перешли на онлайн-обучение (школы №3, 4, 6, 9, 24, 27). Об этом сообщил руководитель управления образования Василий Билогура. Сейчас коронавирусом болеют 40 черниговских детей. На самоизоляции находятся 34 класса.

Закарпатье

В Закарпатье региональная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовать перевести обучение в школах на дистанционную форму.

Как сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита, ситуация с распространением коронавируса является весьма угрожающей. Если прошедшие шесть недель наблюдался спад заболеваемости, то за последний – количество новых случаев выросло на 87%.

По его словам, особенно болеют дети. В течение последней недели фиксируют в 4 раза больше случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения.

Добавим, что с 24 января на дистанционное перешли все школы Ужгорода, а также школы Виноградовской и Великолучковской общин.

Ровно

Ровненские школы с 25 января перешли на дистанционное обучение. Как сообщает Рівне1, такое решение приняли в связи с ростом числа заболевших учеников и учителей. Еще раньше десять школ Ровно учились дистанционно.

В области сейчас около 7 тысяч детей и 260 учителей больны коронавирусом, грипп и ОРВИ. Как будут учиться 1 – 4 классы – будут решать педагогические советы. Детские сады продолжат работать в очном режиме.

Где еще ученики перешли на дистанционку

Из-за увеличения количества заболевших местные власти в регионах приняли решение о переводе школьников на онлайн-занятия. Это касается не только школ, но и внеклассных кружков. Речь идет о таких городах:

Львов

Ивано-Франковск

Ужгород

Черновицкая область

Сумы

Тернополь

К слову, учеников 5 – 11 классов во Львове перевели на дистанционное обучение на две недели. А что касается учеников начальных классов – то здесь решения будут принимать директора школ. Детали – читайте в статье.