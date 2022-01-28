В большинстве регионов местные власти приняли решение о переводе старшеклассников на онлайн-занятия. В то же время некоторые школы ввели дистанционку даже для учеников начальных классов.

Важно Что нужно знать о дистанционном обучении в школах: важные детали от МОН

Ранее мы сообщали, что на дистанционку уже перешли школы в таких городах: Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Буковина, Сумы, Херсон, Тернополь, Чернигов, Закарпатье, Ровно и Волынь. В других городах на карантин перевели отдельные классы, а не все школы.

В каких еще городах школы идут на дистанционку с 31 января

Полтава

С 31 января ученики 5 – 11 классов должны перейти на дистанционное обучение, минимум на 2 недели. Об этом сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Полтаве.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса решили обеспечить дистанционку для старшеклассников, но разрешить посещение садиков и начальных классов, пишет издание "Зміст".

Николаев

С понедельника учащиеся 5 – 11 классов и воспитанники внешкольного образования перейдут на дистанционное обучение. Такое решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Соискатели образования в садиках и школах, а также 1 – 4 классы школ будут работать в штатном режиме, передает "Інше TV".

Хмельницкий

Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе с 31 января, учеников 1 – 11 классов на дистанционное обучение, пишет пресс-служба Хмельницкого городского совета. Предварительно дистанционное обучение продлится до 4 февраля.

При этом отмечается, что учреждения дошкольного образования, специальные школы №32 и 33 будут работать в очном формате. Учреждения внешкольного образования тоже переходят на дистанционную форму обучения.

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В то же время городские власти Киева приняли решение о работе учебных заведений во время карантина. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, столичные школы и садики не будут закрываться на карантин.

В КГГА отметили, что директора самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку, в зависимости от уровня заболеваемости в школе или садике. Сегодня в Киеве среди учителей и учеников болеют ОРВИ и коронавирусом немного более 1%.

К слову, дистанционное обучение в украинских школах снова стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Минобразования 26 января рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение.

Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели;

– организовать обучение учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере на две недели; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение от 27 января до 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, учреждений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.