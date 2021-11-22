Еще в одном регионе возобновили очное обучение и отстранили невакцинированных педагогов

С 22 ноября ученики 1 – 11 классов в Одессе вышли на очное обучение. Этому поспособствовала вакцинация учителей и отстранение непривитых. Так, в городе 97% педагогов получили вакцину.

В то же время из-за отсутствия прививки от работы отстранили 132 работников, из которых 32 учителя.

К теме Ученики 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению: стоит ли волноваться о здоровье детей

Очное обучение в школах

В Одессе возобновили очное обучение для всех школьников – с 1 по 11 классы.

Известно, что сейчас 9 классов закрыты на дистанционное обучение, из них 6 – из-за коронавируса, 2 – по заявлениям родителей и 1 из-за того, что учительница начальных классов имеет только одну дозу вакцины.

Также сейчас закрыты 19 групп дошкольных учебных заведений, на прошлой неделе было 23.

Отстранение учителей в Одессе

В Одессе 97,2% работников учреждений образования прошли курс вакцинации против COVID-19. Однако 132 работников пришлось отстранить от работы.

По словам чиновницы Елены Буйневич, большинство из отстраненных педагогов – это технический персонал, и лишь 32 учителя.

На сегодня болеют 86 работников учебных заведений. На прошлой неделе было 113, на позапрошлой более 200. Поэтому количество уменьшается,

– отметила директор департамента.

К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздраве и ВОЗ опровергают информацию, что учащиеся являются основными распространителями вируса. Специалисты утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.

Кроме того, МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей.

Какие города возобновили очное обучение в Украине

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинированы 100% работников), частично в онлайн-режиме.