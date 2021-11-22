В то же время из-за отсутствия прививки от работы отстранили 132 работников, из которых 32 учителя.
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Очное обучение в школах
В Одессе возобновили очное обучение для всех школьников – с 1 по 11 классы.
Известно, что сейчас 9 классов закрыты на дистанционное обучение, из них 6 – из-за коронавируса, 2 – по заявлениям родителей и 1 из-за того, что учительница начальных классов имеет только одну дозу вакцины.
Также сейчас закрыты 19 групп дошкольных учебных заведений, на прошлой неделе было 23.
Отстранение учителей в Одессе
В Одессе 97,2% работников учреждений образования прошли курс вакцинации против COVID-19. Однако 132 работников пришлось отстранить от работы.
По словам чиновницы Елены Буйневич, большинство из отстраненных педагогов – это технический персонал, и лишь 32 учителя.
На сегодня болеют 86 работников учебных заведений. На прошлой неделе было 113, на позапрошлой более 200. Поэтому количество уменьшается,
– отметила директор департамента.
К слову, с 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. В Минздраве и ВОЗ опровергают информацию, что учащиеся являются основными распространителями вируса. Специалисты утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.
Кроме того, МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей.
Какие города возобновили очное обучение в Украине
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков