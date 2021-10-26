Еще в одном регионе школьникам продлили каникулы из-за COVID-19

В Житомире школьникам также продлили каникулы до 7 ноября, поэтому они будут отдыхать две недели подряд. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании. Она также рекомендует профтехам области перейти на дистанционное обучение с 27 октября.

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Директор Департамента образования Валентин Арендарчук подчеркнул, что в Житомире увеличилось количество случаев заболеваемости среди детей коронавирусом.

По его словам, уже 46 случаев COVID-19 в школах и 2 в дошкольных учреждениях. Поэтому там предложили продлить каникулярный период для школьников до 7 ноября.

Коронавирус в Житомире! Город сейчас в оранжевой зоне карантина. В Житомирской области за сутки, 25 октября, обнаружили более 285 случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения COVID-19.

Где еще продлили каникулы? В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы. Поэтому дети в этих городах на каникулах с 18 октября по 1 ноября.

К слову, уже более 88% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцинации против COVID-19. В Украине сейчас есть только одна область, где до сих пор не получили прививки достаточно учителей, – это Ровенская область. Где вакцинировали больше всего педагогов – читайте в статье.