Николаевский городской совет сообщил, что по состоянию на 17 ноября на самоизоляции находятся 16 классов школ и 23 группы в детских садах.

К теме Школы должны вернуться к очному обучению, большинство учителей вакцинировано, – Шмыгаль

Всего сеть школ в Николаеве насчитывает 68 учреждений. Из них 43 учреждения образования уже вернулись к очному обучению.

Какие школы в Николаеве возобновили очное обучение

За парты вернулись учащиеся школ № 1, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 64, 65, классического лицея, экономических лицеев № 1 и № 2, юридического лицея.

Также очное обучение возобновили школа с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения, Первая украинская гимназия им. М. Аркаса, гимназия № 3, Морской лицей и муниципальный коллегиум.

Поскольку город находится в красной зоне карантина, то обязательной является стопроцентная вакцинация всего коллектива учреждения двумя дозами, то есть полный курс вакцинации.

В то же время в других школах, где работники имеют только по одной дозе вакцины против COVID-19, очно учатся только 1 – 4 классы, старшие ученики – дистанционно.

Как только очередь доходит до второй дозы и таких работников становится 100 %, то школы вернутся к очному обучению. Это происходит каждый день,

– рассказали в горсовете.

Обратите внимание! В Николаевской области за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 900 случаев коронавируса. В целом по Украине за сутки обнаружили более 20 тысяч новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1478 детей. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 752 человека.

Какие еще города возобновили очное обучение

К слову, МОН обратилось в местные органы власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей, а школы готовы вернуть детей за парты.

По состоянию на 17 ноября несколько областей полностью возобновили очное обучение. Отдельно:

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

– школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение. Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

– для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение. Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

– начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Киев – столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября.

– столичные ученики 1 – 11 классов сядут за парты уже со следующего понедельника, 22 ноября. Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

– в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников. Черкассы – пока из 35 школ Черкасс сейчас 16 работают в обычном режиме. Остальные – к концу рабочей недели, 19 ноября, также вернутся к очной форме обучения.

Добавим, что по состоянию на утро 18 ноября по крайней мере одной дозой вакцины привито 95,5% работников школ. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 538 тысяч работников школ (почти 83%).

Где меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов и в дальнейшем остаются такие области: