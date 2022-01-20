В садах критической ситуации нет, поэтому они и дальше будут работать в привычном режиме.

К теме Все школы на Буковине переходят на дистанционное обучение: причина и сроки

В Управлении образования и науки Тернопольского городского совета отметили, что из-за увеличения больных с COVID-19 на дистанционку идут ученики 5 – 11 классов.

Школам рекомендовали перейти на онлайн-обучение, однако окончательное решение принимает непосредственно администрация каждого учебного заведения.

Ситуация меняется каждый час. По состоянию на 20 января на дистанционное обучение перешли 35 классов из 16 школ Тернополя,

– отметили в ведомстве.

Также с 21 января на дистанционное обучение переходит школа №4 (5 – 11 классы), а также школа №8. Решается вопрос о переходе на дистанционное обучение в школе №21.

Добавим, что по состоянию на 19 января коронавирусом в Тернополе заболели 38 учеников и 48 работников школ.

Коронавирус в Тернопольской области! По состоянию на 20 января в области COVID-19 болеют почти 5 тысяч человек. Но "свирепствует" коронавирус не только среди взрослого населения – стало больше случаев заболевания коронавирусом среди несовершеннолетних.



В настоящее время инфекционное отделение Тернопольской детской городской больницы заполнено на 76%. На стационарном лечении находятся 644 человека, из которых 32 – дети. Это – на 5,7% больше, чем за предыдущие сутки.

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К слову, во Львовской области 19 января решили перевести учеников старших классов на дистанционное обучение. Это связано с ростом количества больных коронавирусом. Вышам также рекомендуют обучать студентов онлайн.