9 декабря 2021 года приняли соответствующий проект постановления правительства.
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Отныне соискатели образования смогут свободно продолжить профессиональную деятельность или обучение в обеих странах.
Соглашение предусматривает обеспечение механизма взаимного признания документов об образовании и научных степенях, полученных в Украине и Венгрии.
Реализация проекта имеет целью продолжение образования или занятие профессиональной деятельностью в государствах, в соответствии с их национальным законодательством,
– добавили в МОН.
Принятие постановления будет способствовать завершению стороной Украины внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Интересно, в Украине учатся свыше 76 тысяч иностранных студентов, которые представляют 155 стран мира. Они выбирают украинские университеты из-за качества образования и стоимости обучения. Из каких стран поступают чаще всего – читайте в статье.