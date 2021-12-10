9 декабря 2021 года приняли соответствующий проект постановления правительства.

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Отныне соискатели образования смогут свободно продолжить профессиональную деятельность или обучение в обеих странах.

Соглашение предусматривает обеспечение механизма взаимного признания документов об образовании и научных степенях, полученных в Украине и Венгрии.

Реализация проекта имеет целью продолжение образования или занятие профессиональной деятельностью в государствах, в соответствии с их национальным законодательством,

– добавили в МОН.

Принятие постановления будет способствовать завершению стороной Украины внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Интересно, в Украине учатся свыше 76 тысяч иностранных студентов, которые представляют 155 стран мира. Они выбирают украинские университеты из-за качества образования и стоимости обучения. Из каких стран поступают чаще всего – читайте в статье.