Еще одна область продлила каникулы до 7 ноября
Источник:Департамент образования Черкасс
Черкассы в связи с ухудшением эпидемической ситуации позволили школам продлить осенние каникулы до 7 ноября. Добавим, что в настоящее время регион находится в оранжевой зоне карантина.
Учитывая чрезвычайную ситуацию, в Департаменте образования просят уделить особое внимание вакцинации педагогов. Но пока для учеников продлили каникулы до 7 ноября.
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Отметим, что каникулы в черкасских школах начались неделей раньше – с 18 октября и должны были продолжаться до 24 октября. Впоследствии их продлили еще до 31 октября и с 1 ноября дети должны были выходить на учебу. Но теперь их снова советуют продолжить.
Заместитель директора департамента образования Черкасс Богдан Белов рассказал, что продление каникул школам до 7 ноября носит рекомендательный характер.
Мы рекомендуем школам продлить каникулы на неделю согласно рекомендациям МОН,
– сказал он.
Чиновник добавил, что такая рекомендация связана со стремительным ростом инфицирования коронавирусной болезнью.Коронавирус в Черкассах! В области коронавирус зафиксировали среди 793 жителей, а по всей стране – 26 870 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине заболели более 2,8 миллионов человек, летальных исходов – 66 852.
Где еще продлили каникулы
В нескольких регионах Украины школы продлили каникулы до 7 ноября:
- В Житомире каникулы для школьников продлили на неделю (до 7 ноября – 24 канал). Также руководителям профтехов рекомендовали перейти на дистанционное обучение.
- Школьники Одессы тоже будут отдыхать две недели – с 25 октября по 7 ноября. Каким будет обучение после каникул – пока неизвестно.
- В Кривом Роге осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области.
- На Волыни школам также рекомендовали продлить осенние каникулы. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеет вдвое больше детей, чем учителей.
- И в Запорожье продлили каникулы в связи со стремительным увеличением количества больных коронавирусом. Дети там будут отдыхать до 7 ноября.
С 30 октября в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как будут работать школы и вузы – читайте в статье.