Учитывая чрезвычайную ситуацию, в Департаменте образования просят уделить особое внимание вакцинации педагогов. Но пока для учеников продлили каникулы до 7 ноября.

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Отметим, что каникулы в черкасских школах начались неделей раньше – с 18 октября и должны были продолжаться до 24 октября. Впоследствии их продлили еще до 31 октября и с 1 ноября дети должны были выходить на учебу. Но теперь их снова советуют продолжить.

Заместитель директора департамента образования Черкасс Богдан Белов рассказал, что продление каникул школам до 7 ноября носит рекомендательный характер.

Мы рекомендуем школам продлить каникулы на неделю согласно рекомендациям МОН,

– сказал он.

Чиновник добавил, что такая рекомендация связана со стремительным ростом инфицирования коронавирусной болезнью.

Коронавирус в Черкассах! В области коронавирус зафиксировали среди 793 жителей, а по всей стране – 26 870 новых случаев COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине заболели более 2,8 миллионов человек, летальных исходов – 66 852.

Где еще продлили каникулы

В нескольких регионах Украины школы продлили каникулы до 7 ноября:

В Житомире каникулы для школьников продлили на неделю (до 7 ноября – 24 канал). Также руководителям профтехов рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

каникулы для школьников продлили на неделю (до 7 ноября – 24 канал). Также руководителям профтехов рекомендовали перейти на дистанционное обучение. Школьники Одессы тоже будут отдыхать две недели – с 25 октября по 7 ноября. Каким будет обучение после каникул – пока неизвестно.

тоже будут отдыхать две недели – с 25 октября по 7 ноября. Каким будет обучение после каникул – пока неизвестно. В Кривом Роге осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области.

осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области. На Волыни школам также рекомендовали продлить осенние каникулы. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеет вдвое больше детей, чем учителей.

школам также рекомендовали продлить осенние каникулы. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеет вдвое больше детей, чем учителей. И в Запорожье продлили каникулы в связи со стремительным увеличением количества больных коронавирусом. Дети там будут отдыхать до 7 ноября.

С 30 октября в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как будут работать школы и вузы – читайте в статье.