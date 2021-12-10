Еще один суд отменил приказ об отстранении работника школы от работы
Источник:реестр судебных решений
В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении работника школы от работы. Кроме того, ему выплатят зарплату, которую он не получал за время отстранения.
Об этом говорится в решении Липовецкого районного суда Винницкой области. Так, суд полностью удовлетворил иск работника против Турбовской школы №2 об отмене приказа об отстранении от работы.
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Суд признал незаконным и упразднил приказ об отстранении от работы работника от 8 ноября 2021 года.
Кроме того, школа обязана выплатить работнику невыплаченную зарплату за время незаконного отстранения от работы и уплатить судебный сбор в размере 1816 гривен.
Добавим, что решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если школа не подаст апелляционную жалобу.Важно! Это уже второй прецедент по отмене приказа об отстранении от работы работников школ. Ранее в Сумской области суд отменил приказ об отстранении учителя от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19.
Отстранение учителей: коротко
- С 8 ноября педагоги, не прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. За первую неделю отстранили около 10 тысяч педагогов.
- В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников школ. На 2 декабря было отстранено от работы около 2 тысяч учителей. Больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.
- Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.