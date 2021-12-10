Еще один суд отменил приказ об отстранении работника школы от работы

В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении работника школы от работы. Кроме того, ему выплатят зарплату, которую он не получал за время отстранения.

Об этом говорится в решении Липовецкого районного суда Винницкой области. Так, суд полностью удовлетворил иск работника против Турбовской школы №2 об отмене приказа об отстранении от работы.

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Суд признал незаконным и упразднил приказ об отстранении от работы работника от 8 ноября 2021 года.

Кроме того, школа обязана выплатить работнику невыплаченную зарплату за время незаконного отстранения от работы и уплатить судебный сбор в размере 1816 гривен.

Добавим, что решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если школа не подаст апелляционную жалобу.

Отстранение учителей: коротко

С 8 ноября педагоги, не прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. За первую неделю отстранили около 10 тысяч педагогов.

В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников школ. На 2 декабря было отстранено от работы около 2 тысяч учителей. Больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.

Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.