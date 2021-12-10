Об этом говорится в решении Липовецкого районного суда Винницкой области. Так, суд полностью удовлетворил иск работника против Турбовской школы №2 об отмене приказа об отстранении от работы.

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Суд признал незаконным и упразднил приказ об отстранении от работы работника от 8 ноября 2021 года.

Кроме того, школа обязана выплатить работнику невыплаченную зарплату за время незаконного отстранения от работы и уплатить судебный сбор в размере 1816 гривен.

Добавим, что решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если школа не подаст апелляционную жалобу.

Важно! Это уже второй прецедент по отмене приказа об отстранении от работы работников школ. Ранее в Сумской области суд отменил приказ об отстранении учителя от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19.

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