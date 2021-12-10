Об этом говорится в решении Липовецкого районного суда Винницкой области. Так, суд полностью удовлетворил иск работника против Турбовской школы №2 об отмене приказа об отстранении от работы.
Отдельные общины экономят на надбавках учителям, – профсоюз педагогов
Суд признал незаконным и упразднил приказ об отстранении от работы работника от 8 ноября 2021 года.
Кроме того, школа обязана выплатить работнику невыплаченную зарплату за время незаконного отстранения от работы и уплатить судебный сбор в размере 1816 гривен.
Добавим, что решение суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если школа не подаст апелляционную жалобу.
Отстранение учителей: коротко
- С 8 ноября педагоги, не прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, были отстранены от работы без сохранения зарплат. За первую неделю отстранили около 10 тысяч педагогов.
- В настоящее время уменьшается количество отстраненных работников школ. На 2 декабря было отстранено от работы около 2 тысяч учителей. Больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.
- Когда отстраненные учителя могут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.