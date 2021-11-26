В ведомстве сообщили, что с понедельника, 29 октября, возвращаются к обучению за партами учащиеся школы №58 и УВК "Вальдорфская школа".

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Так, уже все школы Днепра с понедельника в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.

Коронавирус в Днепре! 25 ноября в Днепропетровской области подтвердили 1022 новых случая COVID-19. Сейчас этот регион занимает второе место среди областей по количеству случаев коронавируса. В Днепропетровской области за сутки умерли 78 человек. По всей Украине за прошедшие сутки, 25 ноября, зафиксировано почти 16 тысяч новых случаев коронавируса, из них – 1394 детей. За все время пандемии заболело более 3,4 миллиона украинцев, летальных исходов – 84 тысячи.

Где еще возобновили очное обучение:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме.

По информации МОН, с понедельника, 22 ноября, вновь перешли на очное обучение более 11 тысяч школ. Но до сих пор дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.

Текст публикации Департамента гуманитарной политики Днепра:

Школы, которые с 29.11.2021 возвращаются к обучению за школьными партами: №58, УВК "Вальдорфская школа". Это означает, что с понедельника все учреждения общего среднего образования Днепра в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.