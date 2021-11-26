В ведомстве сообщили, что с понедельника, 29 октября, возвращаются к обучению за партами учащиеся школы №58 и УВК "Вальдорфская школа".
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Так, уже все школы Днепра с понедельника в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.
Где еще возобновили очное обучение:
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Одесса
Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме.
По информации МОН, с понедельника, 22 ноября, вновь перешли на очное обучение более 11 тысяч школ. Но до сих пор дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.
Текст публикации Департамента гуманитарной политики Днепра:
Школы, которые с 29.11.2021 возвращаются к обучению за школьными партами: №58, УВК "Вальдорфская школа". Это означает, что с понедельника все учреждения общего среднего образования Днепра в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.