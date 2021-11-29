Еще один регион вернул всех школьников к очной учебе

Все школы Чернигова уже работают в обычном режиме. С 29 ноября ученики 1 – 11 классов начали обучение в очной форме после месяца дистанционки.

Восстановление очного обучения

Об этом сообщила заместитель начальника Управления образования городского совета Елена Горна. На сегодняшний день у всех работников школ Чернигова, которые задействованы в обучении, есть "зеленый" сертификат о вакцинации от COVID-19.

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Поэтому в городе решили возобновить очное обучение. Все школьники вернулись за парты с понедельника, 29 ноября.

Коронавирус в школах и садах

По словам Елены Горна, COVID-19 в школах города сейчас болеет 28 учеников и 13 работников школ. На самоизоляции находится 17 классов.

В обычном режиме также работают все детские сады. Коронавирусом там болеет 8 детей и 20 работников дошкольных учреждений. На самоизоляции находятся 3 группы.

Напомним, после осенних каникул только одна школа Чернигова вернулась к очной учебе. За парты также сели учащиеся начальных классов. Остальные ученики учились дистанционно целый месяц из-за отсутствия 100% вакцинации у работников школ.

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К слову, на 29 ноября более тысячи школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение. В МОН говорят, что это всего 7,3% школ, однако это тысячи учеников, которые нуждаются в живом общении и очном обучении.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что до сих пор есть учителя, которых отстранили от работы. По оперативной информации МОН, это 2,8 тысячи педагогов школ. Больше всего отстранений учителей зафиксировано в Ровненской (384 учителя) и Киевской (281 учитель) областях.