Еще один город отправляет учащихся 5 – 11 классов на дистанционку

С понедельника, 24 января, учащиеся 5 – 11 классов в Сумах переходят на дистанционное обучение. Учащиеся начальных классов продолжают ходить в школу.

Начальник управления образования и науки Сумского городского совета Антонина Данильченко подчеркнула, что переход старшеклассников на онлайн-обучение обусловлен ростом заболеваемости коронавирусом.

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По ее словам, комиссия по ТЭБ и ЧС приняла, что с 24 января работать могут только:

садики,

специальные учебные заведения,

начальные школы.

Тем не менее, все работники образования этих учебных заведений должны быть полностью вакцинированы от COVID-19.

В то же время для учащихся 5 – 11 классов школ Сум ввести дистанционную форму обучения.

Какие еще города переходят на дистанционку

Уже известно, что в трех регионах школы переходят на дистанционное обучение из-за роста числа больных коронавирусом:

Черновицкая область – с 21 января на две недели на онлайн обучение перейдут все школы области.

– с 21 января на две недели на онлайн обучение перейдут все школы области. Львов – с 24 января будут дистанционно учиться учащиеся 5 – 11 классов не менее 2 недель.

– с 24 января будут дистанционно учиться учащиеся 5 – 11 классов не менее 2 недель. Тернополь – с 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5 – 11 классов в 16 школах Тернополя. Судьба очного обучения в еще нескольких школах областного центра решится в ближайшие дни.

Добавим, что по данным Минздрава, уже 7 областей отвечают критериям оранжевой зоны эпидемической опасности:

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ровненская;

Сумская;

Тернопольская.

Коронавирус в Сумах! В Сумской области за последние сутки, 20 января, коронавирус подтвердили у 1158 человек. Это новый рекорд заболеваемости с 11 ноября прошлого года.

За все время пандемии коронавирус в Сумской области зафиксировали у 138 831 человека, из которых почти 3 тысячи человек умерли. Выздоровление подтвердили у 128,5 тысячи жителей области.

Ранее было известно, что 17 школ Сумщины перешли на дистанционное обучение, так как возросло количество больных COVID-19 детей.