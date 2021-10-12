Еще несколько областей начнут каникулы в школах раньше

Школам рекомендовали начать осенние каникулы с 25 октября. Однако они могут самостоятельно изменить даты отдыха для учащихся и перенести их. В частности, это уже сделали в Херсоне, Кропивницком, Сумах и других городах.

Каникулы ранее перенесли в школах Харькова, Винницы и Хмельницкого. Теперь к ним присоединились и учебные заведения в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах. Все они планируют отправить учеников на каникулы уже с 18 октября.

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Херсон

Так, городские власти Херсона объявили о начале осенних каникул с 18 октября. Так решила городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Председатель комиссии и заместитель Херсонского городского головы Владимир Пепель отметил, что решение о переносе каникул пришлось принять потому, что до сих пор отсутствуют соглашения с поставщиком газа.

Новые соглашения с гарантированным ООО "Нафтогаз Трейд" по фиксированной цене будут заключены, но для этого нужен не один день,

– говорит Владимир Пепель.

Поэтому ситуацию с отсутствием газоснабжения в бюджетных учреждениях Херсона комиссия признала чрезвычайной и перенесла каникулы.

Ивано-Франковск

Ученики лицеев и гимназий Ивано-Франковской общины уйдут на каникулы с 18 октября. Все из-за того, что в общине увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей в течение сентября – октября.

Из тех, кто заболел, наибольшее количество приходится на детей от 5 до 14 лет. Это – 70% от всех, кто заболел респираторными инфекциями,

– сказала начальница управления здравоохранения Мария Бойко.

Кропивницкий

В то же время в Кропивницком с 18 по 29 октября будут отдыхать ученики 34 школ города. Еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю.

"Но 12 октября на педсоветах будут определяться с датами, потому что есть проблемы с соблюдением температурного режима в этих заведениях", – сказала руководитель городского управления образования Лариса Костенко.

Но в Кропивницком продолжат обучение школьники научного лицея, потому что они находятся в помещении корпуса педуниверситета. Долгие зимние каникулы у них будут в январе.

Отмечается, что в городе во время каникул будут работать 5 внешкольных учреждений и 20 центров внешкольного образования при школах.

Сумы

Сумская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала управлению образования перенести каникулы в школах на неделю 18 – 24 октября. Это связано с увеличением заболеваемости среди учащихся и педагогов ОРВИ и коронавирусом.

По словам директора областного департамента образования Виктории Гробовой, сейчас в области с COVID-19 – около 300 учеников и учителей. А на дистанционке находится 5 школ. Еще два заведения из-за коронавируса ушли на вынужденные каникулы – Великописаревская специализированная школа и Сумской учебно-воспитательный комплекс.

Какие еще города перенесли каникулы для учеников

В Харькове и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 24 октября. А уже 25 дети выйдут на учебу.

В школах Винницкой области осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Все для того, чтобы не разрывать выходные.

Школьники Хмельницкой общины пойдут на отдых быстрее, чем планировалось. В школах каникулы продлятся с 18 по 24 октября. Это сделали из-за продолжительных праздничных выходных накануне.

К слову, в других областях планируют осенние каникулы ввести традиционно, которые и рекомендовали в МОН – с 25 по 31 октября 2021 года. Однако школы могут по своему усмотрению перенести каникулы на другие даты или увеличить их продолжительность.