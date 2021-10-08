Еще 8 школ будут пилотировать НУШ для учеников 5 – 9 классов: перечень

С 1 сентября в 5 пилотных классах началась реформа Новой украинской школы. По-новому учатся ученики 136 школ Украины. Теперь Министерство образования и науки добавило еще 8 учебных заведений к этому перечню. О каких школах идет речь – читайте в статье.

Соответствующий приказ МОН получил один из департаментов образования. В то же время для всех 5 классов украинских школ обучение по реформе НУШ стартует через год – с 1 сентября 2022 года.

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Пилотными стали еще три школы из Киева и пять из Тернопольской области:

Медицинская гимназия №33 в Киеве;

Школа I-III ступеней №286 в Киеве;

Лицей "Престиж" в Киеве;

Збаражская школа №1 в Тернопольской области (дополнительный класс);

Тернопольская школа №14 имени Б. Лепкого;

Тернопольская школа № 16 имени В. Левицкого;

Тернопольская школа №28;

Шумская школа ступеней №1 Тернопольской области.

Школы начали пилотирование программы НУШ в 5 классе на основании ходатайств департаментов и управлений образования. Всего до этого было 136 пилотных школ. Весь перечень школ, которые начали пилотирование Новой украинской школы для учеников – читайте в статье.

Что известно о НУШ в школах

С 1 сентября 2022 года ученики, которые перейдут в 5 класс, будут учиться по новой образовательной программе, которую предусматривает реформа Новой украинской школы (НУШ).

По данным МОН, в новой образовательной программе есть учебные планы для школ в таких сферах:

Языково-литературной;

математической;

естественной;

технологической;

информатической;

социальной и здоровьесберигающей;

гражданской и исторической;

художественной;

физической культуре;

языки и литературы коренного народа / национального меньшинства.

Также предусматривают изучение интегрированных курсов. Например, "Этика", "Культура добрососедства", "Робототехника" или другие курсы морального направления на выбор руководства школы, "Здоровье, безопасность и благосостояние", "Предпринимательство и финансовая грамотность" и др.

После утверждения типовой программы многие родители возмутились, что количество учебных часов для учеников не уменьшилось, а наоборот увеличилось.

В МОН утверждают, что нагрузка для учеников осталась в пределах санитарно-разрешенных норм:

для учеников 5 класса – 28 часов в неделю;

6 класса – 31 час в неделю;

7 класса – 32 часа в неделю;

8 класса – 33 часа в неделю;

9 класса – 33 часа в неделю.

Увеличение количества нагрузки за неделю в министерстве объясняют дополнительными часами для изучения предметов образовательных отраслей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий.

Какой будет типичная образовательная программа / данные: МОН / Инфографика 24 канала

В МОН подчеркнули, что количество уроков по физкультуре будет не менее трех раз в неделю для каждого класса. Предусмотренные для этого урока часы не учитывают при определении предельно допустимой учебной нагрузки учеников.

К слову, почти все школы, которые начали пилотирование НУШ в 2021 году, столкнулись с новыми вызовами и трудностями. Что говорят учителя и директора о пилотировании НУШ – читайте в статье.