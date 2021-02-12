Совет ассоциации Украина-ЕС сделал совместное заявление сторон относительно ценностей демократии, верховенства права и уважения к международному законодательству.

Заявление распространило Представительство Евросоюза в Украине 11 февраля. Совет ассоциации согласился обеспечить права национальных меньшинств, закрепленные в конвенциях ООН и Совета Европы.

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О чем говорилось в Совете ассоциации

Сторона Европейского Союза подчеркнула необходимость полного внедрения рекомендаций Венецианской комиссии относительно образовательного законодательства, а украинская сторона отметила, что вместе с принятием закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года продолжила переходный период для статьи 7 закона "Об образовании" до 2023 года.

Европейский Союз призывает Украину применить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке и обращает особое внимание на принятие отдельного закона о национальных меньшинствах.

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В чем проблема

В декабре 2019 года Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон об украинском языке не обеспечивает баланса между развитием государственного языка и защитой прав национальных меньшинств.

между развитием государственного языка и защитой прав национальных меньшинств. Осенью 2017 вступил в силу измененный закон "Об образовании". Норма об обязательном государственном языке в учебных заведениях вызвала критику как в Украине, так и за рубежом. В июле 2020 Конституционный суд Украины признал эту норму законной.

как в Украине, так и за рубежом. В июле 2020 Конституционный суд Украины признал эту норму законной. Кроме этого, в апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.

Венецианская комиссия советует внести определенные правки, ведь ряд законов о языке, по их мнению, в некоторых моментах нарушает права национальных меньшинств, в том числе что касается образовательного процесса.