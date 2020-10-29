Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет ответил на распространенную в СМИ информацию о том, что Евросоюз предупредил его не менять реформу МОН.

Шкарлет заявил, что заметил такие громкие заголовки, но считает, что через медиа ЕС не будет доносить свое мнение до Минобразования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Шкарлета, это действительно было, но он просит пользоваться только официальными источниками информации. "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом", – сказал он.

Так, глава МОН подтвердил, что ведомство только прошлого дня, 28 октября, получило письмо от Евросоюза. И оно касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления.

"Напомню, что в сентябре я встречался с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльойнингом, на которой мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе Новой украинской школы", – написал Шкарлет.

Он добавил, что между МОН и ЕС продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество. И они вместе прорабатывают как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатывают новые.