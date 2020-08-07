36 украинских вузов получат финансирование по Программе Европейского Союза Erasmus+. Так, 10 проектов победили в конкурсе и получат более 9 миллионов евро для развития потенциала в сфере высшего образования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Европейский Союз поддерживает большое количество проектов Erasmus+ для продвижения образовательных реформ, повышения трудоустройства специалистов и развития инноваций. Цель Программы Erasmus+ – объединить людей со всего мира.

Эти 10 проектов, на которые выделили деньги, направлены на модернизацию образовательных программ по социальным наукам и инженерии, охране здоровья и окружающей среды. А также модернизацию высших учебных заведений и укрепление связей системы образования с экономической и социальной средой.

В реализации проектов примут участие 36 высших учебных заведений, одно научно-исследовательское учреждение, одно частное и 2 государственных предприятия, а также общественные организации, МОН и тому подобное. К проектным командам присоединятся 59 партнеров из 22 стран мира.

Развитие потенциала высшего образования / МОН Фото

Интересно, что еще три украинские университета выступают грантополучателями и координаторами проектов. Это – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника" и Национальный университет "Киевская политехника".

Когда начнут развивать проекты? Часть проектов начнет свою деятельность уже с ноября 2020 года, другие только с января 2021 года.