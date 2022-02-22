Елена Зеленская презентовала интерактивный урок по здоровому питанию: чем он полезен
Источник:ютуб UNICEF Ukraine
Первая леди Украины Елена Зеленская презентовала интерактивный урок по здоровому питанию. Он состоит из трех частей и поможет тем, кто хочет изменить свои и семейные пищевые привычки на более здоровые.
Зеленская отметила, что в период пандемии и других испытаний тревога легко может вызвать нездоровое пищевое поведение. Поэтому, вопреки напряжению, надо приобретать здоровые привычки, которые помогут выстоять перед внешними факторами.
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Первая леди объяснила, что по собственному опыту понимает, насколько важна помощь, когда человек хочетизменить свои пищевые привычки, поэтому ЮНИСЕФ в Украине сняли видеоурок.
Чем полезен урок по здоровому питанию
- В первой части можно узнать, как собрать полезный ланч-бокс (на учебу или на работу) по принципу "здоровой тарелки", где будет больше фруктов и овощей, меньше субпродуктов и сладкого, и все равно получится вкусно.
- Во второй части – все про здоровый завтрак и пищевые привычки, которые можно и нужно менять, если они угрожают здоровью (например, гипертония, которой страдает каждый 3 – 4 украинец, – это следствие неправильного питания).
- Третья часть – здоровый перекус против вредного фаст-фуда (в частности снеков, чипсов, попкорна, сладостей, газированных напитков и тому подобное).
Смотрите онлайн – урок по здоровому питанию: три части
Ролик больше чем просто о еде: выбирая то, что внутри нашей корзины покупок/холодильника, мы действительно выбираем и то, чем наполним нашу жизнь. Меньше сахара и жиров, больше витаминов – больше энергии, сил, вдохновения,
– добавила Зеленская.
К слову, недавно Елена Зеленская провела прямой эфир с разработчиком нового школьного меню и поваром Евгением Клопотенко по развенчанию мифов о реформе школьного питания.
В МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, школьные повара могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карточки.
Блюда из меню для школ от Евгения Клопотенко / Инфографика 24 канала
Что известно о новом питании в школах
С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратор проекта – первая леди Елена Зеленская.
Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картошку как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю.
Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) надо как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.
Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.
Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются малыми порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Детали – читайте в статье.