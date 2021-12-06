Елена Зеленская предлагает ввести в школах уроки культуры питания

Первая леди Елена Зеленская призывает общины провести в школах уроки по культуре питания, чтобы вырастить здоровое поколение.

Зеленская убеждает, что цель общества – это не только накормить детей полезными блюдами, но и сформировать отношение к еде.

К теме Клопотенко завершил работу над новым меню для детских садов: каким оно будет

По ее словам, именно школа должна дать детям первые уроки культуры питания.

Не просто накормить, а вырастить здоровое и осведомленное поколение. Звучит как крутая цель, которая уже объединяет всю страну. Достигнем ее вместе!,

– написала Зеленская.

Первая леди напомнила, что в Украине приступили к реформе школьного питания и ради этого в последние три месяца охватили всю страну тематическими форумами, посвященными тому, как правильно ее внедрять.

"Мы обсудили новое меню и переоборудование пищеблоков, закупки и их качество, технологические процессы и вопросы безопасности. Какими должны быть школьные обеды, наглядно демонстрировала НАОП, просто готовя их для всех присутствующих", – добавила она.

Зеленская также поблагодарила автора блюд – шеф-повара Евгения Клопотенко и отметила, что школьное меню приобрело действительно ресторанный уровень.

Реформа школьного питания

Эта инициатива основана супругой президента Еленой Зеленской. В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели и включает в себя 160 блюд.

Да, из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавив больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

Новые нормы питания в школах и детских заведениях оздоровления и отдыха станут обязательными с 2022 года.

Текст публикации Елены Зеленской:

"Вкусно, как в школе!" – скажет когда-нибудь ваш ребенок. И запостит школьный обед в инстаграме. А вы, родители, будете знать, что в обычной школьной столовой точно накормят качественно, полезно и деньги на перекус из киоска не понадобятся. Так должно быть и обязательно будет.

Уважаемые общины, теперь дело за вами! Наша цель – не только накормить детей полезными блюдами, но и сформировать отношение к пище. Кому, как ни школе, дать детям первые уроки по культуре питания? Не просто накормить, а вырастить здоровое и осведомленное поколение. Звучит как крутая цель, которая уже объединяет всю страну. Достигаем ее вместе!

Ради этого в Украине начали реформу школьного питания. Ради этого в последние три месяца мы охватили всю страну тематическими форумами, посвященными тому, как правильно ее внедрять: 24 области, 1 438 общин, 3 тысячи участников слушали экспертов, задавали вопросы и вместе находили ответы.

Мы обсудили новое меню и переоборудование пищеблоков (и, конечно, как это профинансировать), закупки и их качество, технологические процессы и вопросы безопасности.

Какими должны быть школьные обеды, наглядно демонстрировала Национальная ассоциация общепита, просто готовя их для всех присутствующих. Спасибо им и автору блюд – шеф-повару Евгению Клопотенко (Ievgen Klopotenko), благодаря которому школьное меню приобрело действительно ресторанный уровень.

Благодарностей здесь будет много: хозяевам форумов – Киевская областная государственная администрация, Львовская областная государственная администрация, Одесская областная государственная администрация и городу Буча (Бучанский городской совет. Официальная страница). Всем, кто лично проникся и активно приобщился.