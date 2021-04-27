Как отметили в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости 12 мая он будет защищать диссертацию.
Важно Формально претензий нет, – в МОН прокомментировали защиту диссертации Ильи Кивы
Известно, что темой диссертации экс-регионала будет "Государственное управление экономической безопасностью в системе цифровизации национальной безопасности".
Интересно, что Гнатенко будет защищать работу у того же ученого совета, который 26 апреля единогласно поддержал кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Кивы.
Что известно о Валерии Гнатенко?Он вступил в "Партию регионов" в 2006 году. Он был одним из тех людей, которые призвали Россию ввести на территорию Донецка войска. Впоследствии Гнатенко заявил, что помогать боевикам "ДНР" его заставили под дулами автоматов.
Илья Кива защитил диссертацию: как это было
- Скандальный нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля. Во время защиты диссертации в зал сначала пускали не всех журналистов. Пропустили только журналистов медведчуковских телеканалов.
- Также во время защиты произошел курьез – Кива не смог ответить на вопрос члена комиссии и заявил, что ответ он даст в последующей работе.
- Стоит добавить, что вход в аудиторию также блокировали трое мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.