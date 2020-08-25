Экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возобновила обучение в школе после годичного перерыва. Сейчас девушке 17 и она решила продолжить образование.
Тунберг написала на своей странице в твиттере, что ее академический отпуск закончился, поэтому она возвращается в школу.
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Почему Тунберг покинула обучение? В июне 2019 года экоактивистка решила прервать учебу ради своей общественной деятельности. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать условия соглашения по климату.
Что известно о Грете Тунберг
Первые акции протеста экоактивистка начала в Стокгольме. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.
Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка призвала власти прекратить бездеятельно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество.
Добавим, что в декабре 2019 года журнал Time назвал ее Человеком года.