Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возобновила обучение в школе после годичного перерыва. Сейчас девушке 17 и она решила продолжить образование.

Тунберг написала на своей странице в твиттере, что ее академический отпуск закончился, поэтому она возвращается в школу.

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Почему Тунберг покинула обучение? В июне 2019 года экоактивистка решила прервать учебу ради своей общественной деятельности. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать условия соглашения по климату.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Что известно о Грете Тунберг

Первые акции протеста экоактивистка начала в Стокгольме. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка призвала власти прекратить бездеятельно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество.

Добавим, что в декабре 2019 года журнал Time назвал ее Человеком года.