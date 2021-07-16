Ехала через Россию и не говорила, что поступаю в украинский вуз, – абитуриентка из ОРДЛО
Источник:24 канал
Абитуриенты с оккупированных территорий часто сталкиваются с проблемами при поступлении в украинские вузы. Поэтому они могут не признаваться, куда поступают, а в вузы добираются через границу с Россией.
Свою историю поступления в вуз в Киеве абитуриентка с оккупированного Донбасса рассказала эксклюзивно 24 каналу.
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Поступление-2021 и экзамены для абитуриентов с ВОТ
Девушка рассказала, что она дистанционно училась в украинской школе, поэтому получила сертификат об окончании школы и с этим документом поступала через образовательный центр "Донбасс – Украина".
Абитуриентка добавляет, что лично трудностей с поступлением у нее не было. Специалисты из образовательного центра "Донбасс – Украина" при вузе, в который она поступала, объяснили все детали, помогли заполнить бумаги и проконсультировали об экзаменах.
"Меня поддерживали и курировали в течение всего времени вступления, помогали и отвечали на все мои вопросы, поэтому все прошло довольно легко", – добавляет она.
Вступительная кампания-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН
Отметим, что абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы без ВНО, но по результатам вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые проводятся в учреждениях высшего образования.
У меня было 2 экзамена и творческий конкурс (его сдают все абитуриенты). Первый экзамен "Украинский язык и литература", второй – "История Украины". Все вопросы экзаменов были по программе ВНО, поэтому все было легко. Перед экзаменами были консультации,
– рассказала абитуриентка.
Уже по результатам экзаменов поступающие подают документы в вузы. Так, абитуриентка подчеркнула, что при поступлении через образовательный центр "Донбасс – Украина" документы подаются только очно, онлайн их подать нельзя.
Абитуриенты с ВОТ не сознаются, что поступают в украинские вузы
Сложности с пересечением границы
По словам абитуриентки, КПВВ со стороны оккупированного Донбасса закрыты из-за COVID-19.
"Для пересечения нужно подавать заявление в межведомственный штаб так называемой "ДНР", указывать причину выезда и предоставлять подтверждающие документы", – рассказала она. Абитуриентка добавляет, что ее знакомые еще ни разу не получили ответа на эти заявления.
Абитуриенты из оккупированного Донбасса едут через Россию
По словам абитуриентки, тех, кто хочет поступать в Украину, не выпускают из КПВВ, поэтому они могут ехать через страну-агрессора.
Открыто здесь никто не говорит, что поступает в украинский вуз, потому что будут проблемы. Я ехала через Россию. Куда и зачем еду, на границе не говорила, поэтому меня выпустили без проблем,
– рассказывает девушка.
Как дети с ВОТ поступают в украинские вузы?
Поступающие с оккупированных территорий имеют право подать до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр.
Абитуриенты с ВОТ должны поступать в вузы, колледжи или профтехи через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Они будут работать с 7 июня по 24 сентября 2021 года.
Так, через вышеупомянутые образовательные центры эти абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании.
Даты поступления-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН
К слову, поступающие с временно оккупированных территорий, могут получать академическую и социальную стипендию. Кроме того, они имеют льготы по оплате за общежитие, бесплатно получают книги в вузах и имеют доступ к интернету.