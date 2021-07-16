Свою историю поступления в вуз в Киеве абитуриентка с оккупированного Донбасса рассказала эксклюзивно 24 каналу.

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Поступление-2021 и экзамены для абитуриентов с ВОТ

Девушка рассказала, что она дистанционно училась в украинской школе, поэтому получила сертификат об окончании школы и с этим документом поступала через образовательный центр "Донбасс – Украина".

Абитуриентка добавляет, что лично трудностей с поступлением у нее не было. Специалисты из образовательного центра "Донбасс – Украина" при вузе, в который она поступала, объяснили все детали, помогли заполнить бумаги и проконсультировали об экзаменах.

"Меня поддерживали и курировали в течение всего времени вступления, помогали и отвечали на все мои вопросы, поэтому все прошло довольно легко", – добавляет она.



Вступительная кампания-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН

Отметим, что абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы без ВНО, но по результатам вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые проводятся в учреждениях высшего образования.

У меня было 2 экзамена и творческий конкурс (его сдают все абитуриенты). Первый экзамен "Украинский язык и литература", второй – "История Украины". Все вопросы экзаменов были по программе ВНО, поэтому все было легко. Перед экзаменами были консультации,

– рассказала абитуриентка.

Уже по результатам экзаменов поступающие подают документы в вузы. Так, абитуриентка подчеркнула, что при поступлении через образовательный центр "Донбасс – Украина" документы подаются только очно, онлайн их подать нельзя.

Абитуриенты с ВОТ не сознаются, что поступают в украинские вузы

Сложности с пересечением границы

По словам абитуриентки, КПВВ со стороны оккупированного Донбасса закрыты из-за COVID-19.

"Для пересечения нужно подавать заявление в межведомственный штаб так называемой "ДНР", указывать причину выезда и предоставлять подтверждающие документы", – рассказала она. Абитуриентка добавляет, что ее знакомые еще ни разу не получили ответа на эти заявления.

Абитуриенты из оккупированного Донбасса едут через Россию

По словам абитуриентки, тех, кто хочет поступать в Украину, не выпускают из КПВВ, поэтому они могут ехать через страну-агрессора.

Открыто здесь никто не говорит, что поступает в украинский вуз, потому что будут проблемы. Я ехала через Россию. Куда и зачем еду, на границе не говорила, поэтому меня выпустили без проблем,

– рассказывает девушка.

Как дети с ВОТ поступают в украинские вузы? Поступающие с оккупированных территорий имеют право подать до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр. Абитуриенты с ВОТ должны поступать в вузы, колледжи или профтехи через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Они будут работать с 7 июня по 24 сентября 2021 года. Так, через вышеупомянутые образовательные центры эти абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании.



Даты поступления-2021 для абитуриентов с ВОТ / Инфографика МОН

К слову, поступающие с временно оккупированных территорий, могут получать академическую и социальную стипендию. Кроме того, они имеют льготы по оплате за общежитие, бесплатно получают книги в вузах и имеют доступ к интернету.