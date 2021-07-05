Поступающие сдали единое вступительное испытание: правильные ответы и дополнительная сессия
Источник:Министерство образования и науки
Участие в едином профессиональном вступительном испытании приняли более 14 тысяч поступающих в магистратуру на специальность "Право" и "Международное право". Уже опубликовали правильные ответы и объяснили, кто может зарегистрироваться в дополнительной сессии.
Трех участников ЕФВВ не допустили к пунктам тестирования, еще 5 поступающих из-за нарушения процедуры досрочно прекратили работу над выполнением заданий тестов по праву.
К теме Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году и на какие специальности их увеличили
Единое вступительное испытание (ЕФВВ) – это форма вступительного экзамена по технологии ВНО по праву и общим учебным юридическим компетентностям для поступления на обучение для получения степени магистра.
Правильные ответы к ЕФВВ
Правильные ответы к ТЗНПК / Фото УЦОКО
Правильные ответы к тесту по праву / Фото УЦОКО
Кто может принять участие в дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ
Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВИ / ЕФВВ по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.
Для этого необходимо в течение 3 календарных дней подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.
Так, участие в дополнительной сессии могут принять абитуриенты, которые:
- принимали участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ, но в отношении них допущено нарушение процедуры проведения вступительных испытаний, которое повлияло на объективность установления результатов;
- принимали участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ, но не смогли завершить выполнение задач вступительных испытаний в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением иных обстоятельств в пункте тестирования;
- не смогли принять участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ по причинам, не зависящим от их действий и воли и на которые они не могли повлиять.
В случае неявки на основную сессию из-за болезни в региональный центр вместе с заявлением необходимо представить справку о здоровье.
Как поступающие в магистратуру сдают ЕФВВ / Фото МОН
Вступление в магистратуру: сроки
- 30 июня – основная сессия единого вступительного экзамена;
- 2 июля – основная сессия единого вступительного испытания;
- 1 июля – начинается регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов
- с 15 июля до 18 часов 23 июля – стартует прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов ЕВИ и ЕФВВ;
- с 19 июля по 30 июля – вступительные испытания, а также дополнительные вступительные испытания для поступающих на основе высшего образования, полученного по другой специальности, которые уже сдавали ЕВИ;
- не позднее 2 августа – рекомендации к зачислению по госзаказу;
- до 7 августа (18:00) – представление оригиналов документов;
- 12 августа – приказ о зачислении по госзаказу.