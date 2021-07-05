Поступающие сдали единое вступительное испытание: правильные ответы и дополнительная сессия

Участие в едином профессиональном вступительном испытании приняли более 14 тысяч поступающих в магистратуру на специальность "Право" и "Международное право". Уже опубликовали правильные ответы и объяснили, кто может зарегистрироваться в дополнительной сессии.

Трех участников ЕФВВ не допустили к пунктам тестирования, еще 5 поступающих из-за нарушения процедуры досрочно прекратили работу над выполнением заданий тестов по праву.

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Единое вступительное испытание (ЕФВВ) – это форма вступительного экзамена по технологии ВНО по праву и общим учебным юридическим компетентностям для поступления на обучение для получения степени магистра.

Правильные ответы к ЕФВВ



Правильные ответы к ТЗНПК / Фото УЦОКО



Правильные ответы к тесту по праву / Фото УЦОКО

Кто может принять участие в дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ

Поступающие, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВИ / ЕФВВ по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение 3 календарных дней подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Так, участие в дополнительной сессии могут принять абитуриенты, которые:

принимали участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ, но в отношении них допущено нарушение процедуры проведения вступительных испытаний, которое повлияло на объективность установления результатов;

принимали участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ, но не смогли завершить выполнение задач вступительных испытаний в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением иных обстоятельств в пункте тестирования;

не смогли принять участие в основной сессии ЕФВВ / ЕВИ по причинам, не зависящим от их действий и воли и на которые они не могли повлиять.

В случае неявки на основную сессию из-за болезни в региональный центр вместе с заявлением необходимо представить справку о здоровье.



Как поступающие в магистратуру сдают ЕФВВ / Фото МОН

Вступление в магистратуру: сроки