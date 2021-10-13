Зимой, когда холодно, ученики младших классов пользуются биотуалетами, которые для них закупили родители.

К теме Грибок, трещины и потоп: в Киеве родители жалуются, что их дети учатся в ужасных условиях

Школу в селе Луполово построили еще в 1965 году. Туалет внутри здания не предусмотрели. И вот уже более 55 лет ученики и учителя вынуждены ходить в уборную на улице. Добавим, что там учится 59 детей из местных сел.

Туалет в школе – это яма 2–2,5 метра, над которой лежит бетонная плита с дырками. Между дырками сделали перегородки, но двери там не сделали. А чтобы дети видели, куда ставить ноги, встроили кирпичи.

Ужасные условия в туалете села Луполово / Фото "Суспільне"

По словам заведующей филиала Виктории Железняковой, яму не чистят – туалет построили так, что сделать это невозможно.

Однако некоторые дети боятся ходить в туалет на улице. "Сейчас я наблюдаю детей, которые не могут сходить (в туалет – 24 канал). Есть дети с инклюзией, родители говорят, что ребенок в течение дня не может сходить в туалет, потому что боится, и терпит целый день", – добавила она.

Ученица 7 класса Дарья Зеленяк рассказала, что когда училась в младших классах, увидела в туалете змею. С тех пор она боится ходить в туалет на улице.

Сейчас ученики младших классов также ходят в туалет на улице. А зимой пользуются биотуалетами – их купили и обслуживают за деньги родителей.

Биотуалеты в школе для учеников 1 – 4 классов / Фото "Суспільне"

Почему в школе до сих пор туалет на улице

Родители не раз поднимали этот вопрос. По словам мамы Екатерины Куликовской, им сказали, что на это нет денег. "За девочек волнуемся, там сквозняки. Многие девочки болели. Это больше всего беспокоит", – говорит женщина.

Заведующая филиала пояснила, что в школе есть централизованное водоснабжение. А вот водоотвода нет. В 2018 году для туалета даже выделили кабинет, посчитали стоимость работ – 375 000 гривен. Но деньги не получили.

Теперь, конечно, сумма выросла. Мы уже спланировали другое помещение, продумали и водоотвод, но нужны деньги,

– отметила Виктория Железнякова.

В местном департаменте образования области о ситуации в этой школе знают. "Проект начинаем делать. До сих пор не сделали, потому что изменился принцип финансирования учреждений образования: государство объявило, что деньги ходят за ребенком. И поскольку это малокомплектная школа, мало выделяется на ее финансирование", – говорят там.

По словам чиновников, на обустройство теплого туалета в школе Луполово нужно полмиллиона гривен. Отвечает за это община, ведь она – основатель и владелец заведения образования.

Читайте также Мальчики подглядывают за девочками: в Червонограде школьники вынуждены ходить в туалеты без дверей

Добавим, что в Украине почти 400 школ до сих пор не имеют внутренних туалетов, и дети вынуждены пользоваться туалетами на улице.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что за туалеты в учебных заведениях отвечает местная власть. И по санитарному регламенту, который вступил в силу 1 января 2021 года, школьные туалеты должны быть расположены только в помещениях.