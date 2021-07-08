Во время проверок специалисты проводили отбор и лабораторные исследования качества и безопасности пищевых продуктов, питьевой воды, смывов на микрофлору и оборудования пищеблоков.
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Всего исследовали по бактериологическим показателям 17 проб питьевой воды, 21 пробу готовых блюд и 170 смывов.
Так, в двух садиках Одессы обнаружили кишечную палочку – в садике №304 и №106. Также загрязненную микроорганизмами посуду обнаружили в городской больнице №1.
Всего проверили 17 заведений:
- 7 садиков,
- 3 общеобразовательные школы,
- 4 заведения для социально незащищенных граждан,
- 2 лечебные учреждения,
- 1 дом ребенка.
Симптомы кишечной инфекции / Фото 24 канала
К слову, в Ивано-Франковской области более 10 человек одновременно доставили в больницу с отравлением. Известно, что они праздновали выпускной в гостинично-развлекательном комплексе.