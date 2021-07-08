Во время проверок специалисты проводили отбор и лабораторные исследования качества и безопасности пищевых продуктов, питьевой воды, смывов на микрофлору и оборудования пищеблоков.

К теме Все ели фирменный салат: в Винницкой области после выпускного отравились 17 человек

Всего исследовали по бактериологическим показателям 17 проб питьевой воды, 21 пробу готовых блюд и 170 смывов.

Так, в двух садиках Одессы обнаружили кишечную палочку – в садике №304 и №106. Также загрязненную микроорганизмами посуду обнаружили в городской больнице №1.

Всего проверили 17 заведений:

7 садиков,

3 общеобразовательные школы,

4 заведения для социально незащищенных граждан,

2 лечебные учреждения,

1 дом ребенка.



Симптомы кишечной инфекции / Фото 24 канала

К слову, в Ивано-Франковской области более 10 человек одновременно доставили в больницу с отравлением. Известно, что они праздновали выпускной в гостинично-развлекательном комплексе.