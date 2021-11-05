В двух регионах учащиеся выйдут на очное обучение после трехнедельных каникул

Ученики в Харькове и Черкассах наконец выходят с каникул, которые длились 3 недели. Уже с понедельника, 8 ноября, в школах этих городов начнется очное обучение.

Обучение в Харькове

Осенние каникулы в харьковских школах заканчиваются уже на этой неделе. Поэтому, как сообщила директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко, с 8 ноября все ученики города сядут за парты.

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По ее словам, школьники Харькова с 1 по 11 классы со следующей недели учатся в стационарном режиме.

Отметим, что в этом году школьные каникулы начались на неделю раньше – с 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Школьники отдыхают до 7 ноября. Из-за этого дети потом будут доучиваться летом.

Обучение в Черкассах

Источник: фейсбук Анастасии Чубиной

После трехнедельных каникул Черкасские ученики также возвращаются в школы. Заместитель городского головы Анастасия Чубина рассказала, что обучение будет проходить в обычном режиме без перехода на дистанционную форму.

Пока эпидситуация в городе позволяет нам применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн обучение. Однако мы призываем родителей, детей и педагогов ответственно отнестись к противоэпидемическим мерам и к вакцинации,

– добавила она.

В случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школьники могут перейти на дистанционное обучение.

Известно также, что сейчас 95,6% работников образовательной отрасли города полностью завершили курс вакцинации или же имеют соответствующую справку о перенесении болезни.

К слову, в Украине сейчас 15 областей находится в красной зоне. Там некоторые школы продлили каникулы, другие – перешли на дистанционное обучение, а еще часть – работает в очном режиме. Где ученики перешли на дистанционку – читайте в статье.