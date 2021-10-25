В двух городах продлили осенние каникулы в школах еще на неделю

В Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы до двух недель из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Так, дети в Запорожье и Черкассах были на официальных каникулах с 18 по 24 октября, теперь они будут отдыхать еще неделю – с 25 октября по 1 ноября.

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Каникулы в Запорожье

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Васюк написал в фейсбуке, что в городе продлены осенние каникулы в школах.

Он отметил, что дать детям еще неделю отдыха решили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Осенние каникулы у запорожских школьников должны закончиться 31 октября.

Добавим, что с 18 октября Запорожская область перешла в красную зону карантина. Школьников областного центра в этот же день отправили на каникулы на неделю раньше, чем указано в графике МОН. А теперь отдых детей еще и продолжили.

Тем временем регион продолжает находиться в красной зоне – ситуация с коронавирусом остается сложной. По данным областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, за сутки, 24 октября, в Запорожье более тысячи новых больных COVID-19.

Каникулы в Черкассах

В Черкассах тоже хотят продлить каникулы на неделю. Заместитель директора департамента образования и гуманитарной политики в Черкассах Богдан Белов отметил, что это связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в области.

Он добавил, что окончательное решение все же за каждой школой. "Мы рекомендуем школам продлить каникулы еще на неделю. Однако каждая школа может принимать решения самостоятельно", – подчеркнул Белов.

Добавим, что Черкассы сейчас в оранжевой зоне карантина. Там за сутки, 24 октября, более 250 случаев заболевания коронавирусом.

К слову, школы в Киеве, Одессе, Луцке, Днепре, Ровно, Житомире, Полтаве и Николаеве ушли на запланированные осенние каникулы с 25 октября.