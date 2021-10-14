Ученый замечает, что для того, чтобы ученик заметил ошибку, не стоит ссориться или наказывать его. Достаточно лишь не давать вознаграждение за нее.

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Плохие оценки демотивируют ученика

Человек, совершивший ошибку, будет знать, что за нее не наказывают, он только не получит вознаграждения. Соответственно, будет думать, как действовать в будущем, чтобы получать вознаграждения.

Комаренко считает, что негативная оценка является наказанием, а возможность наказания у человека вызывает страх. И как только появляется предчувствие ошибки и наказания за нее, человек останавливается с мыслью, что лучше не сделать задание, чтобы избежать наказания.

Страх нас учит не преодолевать проблему, а избегать ее. Наказание – это вообще не мотивация. Это демотивация. Во всех случаях,

– говорит ученый.

Также важно не критиковать ученика публично в ситуации, когда необходимо поставить негативную оценку за его работу.

Ведь когда недостатки подчеркивают публично, это демотивирует. По его словам, учитель не знает точных причин, почему домашнее задание не выполнено. "Здесь важно с каждым случаем работать индивидуально", – добавил он.

Вознаграждайте успехи ученика

Кроме того, Виктор Комаренко уверен, что нужно вознаграждать успехи ребенка.

Если мы акцентируем внимание на положительных результатах, то активируется дофаминовая система, которая будет поощрять нас дальше делать какие-то шаги,

– говорит Комаренко.

К слову, Министерство образования и науки дополнило перечень модельных программ Новой украинской школы для учеников 5 – 6 классов. В частности, дополнили курсы робототехники и STEM-образования. По ним будут обучаться все пятые классы – с сентября 2022 года.