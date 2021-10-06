Двое преподавательниц из Черновцов покорили Килиманджаро: детали и невероятные фото

Две преподавательницы Черновицкого национального университета Елена Карлова и Анастасия Сачко покорили самую высокую точку Африки – горный массив Килиманджаро. На гору они восходили шесть дней. Детали путешествия и фото – смотрите ниже.

Педагоги начали финальное восхождение в полночь из лагеря, расположенного на высоте 4 673 метра. Группа альпинистов делала остановки каждые 20 минут из-за усталости, однако долгие паузы делать тоже не могли из-за холода.

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Примерно в 6:00 преподавательницы дошли до Stella Point на высоту 5 756 метров. Это одна из вершин Килиманджаро, от которой до высшей точки, пика Ухуру, всего 500 метров вдоль кратера. После этого они поднялись на самую высокую точку.

На обратном пути мы видели гигантские ледники, которые быстро тают и лет через 20, возможно, совсем исчезнут со склонов Килиманджаро. Слова излишни, я просто вдыхаю африканскую историю,

– написала Карлова в посте.



Ледники на Килиманджаро / Фото Елены Карловой

Детали восхождения на Килиманджаро

Елена Карлова рассказала, что около двух часов ночи на высоте 5 100 ее накрыла горная болезнь, стало очень трудно идти. Гид постоянно повторял: "медленно, медленно".

"Все движение превратилось в поиск кислорода. Шаг – дыши, еще шаг – дыши глубоко, не можешь сделать шаг – дыши еще. Помню, как мы шли по краю темно-синей тучи, и мне показалось, что я самолетик над облаками", – написала она.

По словам преподавательницы, сил у нее на то время не было даже для того, чтобы открыть флягу с водой. Это делал ее гид по имени Манасе, он также забрал у нее рюкзак и тащил его до самого спуска.

В 5:15 из-за туч появились первые размытые лучи солнца, поэтому рассвет группа альпинистов встречала уже на вершине.

Внезапно за поворотом в нежно-розовых лучах восходящего солнца, что только начало просыпаться, появились легендарные ледники Килиманджаро. Когда мы оказались на пике Ухуру, самой высокой точке Килиманджаро, мне не удалось сдержать слез, хотя они быстро застывали на морозе,

– призналась Елена.

Преподавательницы добавляют, что шестидневный переход и тяжелая ночь подъема стоят того, что можно увидеть на вершине.

Восхождение на Килиманджаро / Фото Елены Карловой и Анастасии Сачко

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Текст публикации Елены Карловой:

Самую высокую вершину Африки – Килиманджаро – называют крышей Африки. Мы были там вчера вместе с Анастасией Сачко. На высоте 5 895 метров над уровнем моря. Выше облаков. Просто под небом.

Все называют этот процесс "штурмом", но я не люблю это слово по отношению к горным вершинам. Мы начали финальное восхождение ночью в 00:15 из лагеря Barafu Camp, расположенного на высоте 4 673 метра.

Я почему-то не очень помню подробности, все было как в сюрреалистическом сне... Где-то в половине второго ночи на высоте 5 100 меня накрыла горная болезнь, стало очень трудно идти. "Pole pole" повторял наш гид, "медленно, медленно" на суахили. Все движение превратилось в поиск кислорода.

Мы делали остановки каждые двадцать минут, когда гиды видели, что кто-то из группы останавливается, бессильно опираясь на палки или заваливаясь на камень. Длинные остановки делать нельзя, потому что замерзнешь. Поэтому попил чаю – и снова наверх в темноту с фонариками.

В 5:15 из-за туч появились первые размытые лучи солнца, а с ними и надежда, ведь рассвет мы по плану должны были встретить уже на вершине. В 6:05 мы пришли к Stella Point на высоту 5 756 метров. Это тоже вершина Килиманджаро, от которой до высшей точки, Пика Ухуру, остается пройти метров 500 вдоль кратера.

Мне не удалось сдержать слез, хотя они быстро застывали на морозе. Слова излишни, я просто вдыхаю африканскую историю. Друзья, поверьте, шестидневный переход и тяжелая ночь подъема стоят того, что мы увидели на вершине. Мы были на крыше Африки. Done.