Банки выполняют функцию аккумуляции средств, а само банковское дело начало развиваться еще во времена античности. Современные финансовые учреждения зарабатывают именно на непрерывном процессе круговорота денег через займы и депозиты.

Первые попытки аккумулировать средства населения были зафиксированы еще в XIII веке, а в ХVII уже появились первые государственные финансовые учреждения. Сейчас самый большой перечень денежных услуг для населения предлагают коммерческие банки.

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Как работают банки

Банк аккумулирует средства физических и юридических лиц на депозиты, а затем выводит их на глобальный финансовый рынок, после чего использует для своей коммерческой деятельности. Больше всего финансовые учреждения зарабатывают на кредитовании бизнеса и населения, а также на денежных переводах разных видов.

Современная банковская система в большинстве стран имеет два уровня:

Центральный банк . Играет роль регулятора, отвечает за кредитно-денежную политику в стране, осуществляет межбанковские расчеты.

. Играет роль регулятора, отвечает за кредитно-денежную политику в стране, осуществляет межбанковские расчеты. Коммерческие банки. Непосредственно аккумулируют деньги населения и предоставляют финансовые услуги с целью получения прибыли.

Какие функции выполняет Национальный банк

Национальный банк отвечает за ценовую стабильность и контролирует инфляцию с помощью учетной ставки, является индикатором стоимости денег в государственной финансовой системе.

Он регистрирует, выдает лицензии, контролирует и устанавливает правила для коммерческих финансовых учреждений, а также следит за оборотом иностранной валюты в стране.

Национальный банк Украины является центральным банком нашего государства. Он координирует деятельность коммерческих финансовых учреждений и различных кредитных компаний.

Именно Национальные банки выпускают в оборот государственные денежные единицы и реализуют монетарную политику государства, управляют золотовалютными резервами страны. Они и печатают национальную валюту согласно стандартам.

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Банкивские услуги

Перечень возможных банковских услуг зависит от вида учреждения и уровня развития экономики страны. Банки постоянно расширяют возможности своей деятельности, приспосабливаясь к рыночным условиям и развитию цифровых технологий.

Интересно! Первым банком в Украине, который начал обслуживать своих клиентов в онлайн-режиме, стал ПриватБанк, а первым без физических отделений – Monobank.

Основные услуги для физических лиц:

сберегательные депозиты;

потребительские кредиты;

платежные карты;

обмен валют;

банковские сейфы;

текущие счета;

денежные переводы.

Основные услуги для юридических лиц: