Движение денег: что такое банки, как они работают и какие их функции
Банки выполняют функцию аккумуляции средств, а само банковское дело начало развиваться еще во времена античности. Современные финансовые учреждения зарабатывают именно на непрерывном процессе круговорота денег через займы и депозиты.
Источник:Financer
Первые попытки аккумулировать средства населения были зафиксированы еще в XIII веке, а в ХVII уже появились первые государственные финансовые учреждения. Сейчас самый большой перечень денежных услуг для населения предлагают коммерческие банки.
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Как работают банки
Банк аккумулирует средства физических и юридических лиц на депозиты, а затем выводит их на глобальный финансовый рынок, после чего использует для своей коммерческой деятельности. Больше всего финансовые учреждения зарабатывают на кредитовании бизнеса и населения, а также на денежных переводах разных видов.
Современная банковская система в большинстве стран имеет два уровня:
- Центральный банк. Играет роль регулятора, отвечает за кредитно-денежную политику в стране, осуществляет межбанковские расчеты.
- Коммерческие банки. Непосредственно аккумулируют деньги населения и предоставляют финансовые услуги с целью получения прибыли.
Какие функции выполняет Национальный банк
Национальный банк отвечает за ценовую стабильность и контролирует инфляцию с помощью учетной ставки, является индикатором стоимости денег в государственной финансовой системе.
Он регистрирует, выдает лицензии, контролирует и устанавливает правила для коммерческих финансовых учреждений, а также следит за оборотом иностранной валюты в стране.
Национальный банк Украины является центральным банком нашего государства. Он координирует деятельность коммерческих финансовых учреждений и различных кредитных компаний.
Именно Национальные банки выпускают в оборот государственные денежные единицы и реализуют монетарную политику государства, управляют золотовалютными резервами страны. Они и печатают национальную валюту согласно стандартам.
Банкивские услуги
Перечень возможных банковских услуг зависит от вида учреждения и уровня развития экономики страны. Банки постоянно расширяют возможности своей деятельности, приспосабливаясь к рыночным условиям и развитию цифровых технологий.
Основные услуги для физических лиц:
- сберегательные депозиты;
- потребительские кредиты;
- платежные карты;
- обмен валют;
- банковские сейфы;
- текущие счета;
- денежные переводы.
Основные услуги для юридических лиц:
- вклады на депозитах;
- текущие счета;
- обмен валют;
- международная торговля;
- прием платежей от клиентов;
- зачисления и перевод средств;
- кредиты на развитие бизнеса и текущие нужды.
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